Elena del Rosso (Fdl): “La 46ª Brigata Aerea non si mistifica, si conosce”

PISA – “Leggo con sconcerto le accuse mosse dal gruppo “Diritti in Comune” contro l’Open Day della 46ª Brigata Aerea. Parlare di “spettacolo di guerra” e “propaganda militare” è una forzatura ideologica che ignora volutamente la realtà“, ad affermarlo Elena Del Rosso, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia

“La 46ª Brigata Aerea di Pisa è un reparto con compiti logistici e umanitari. I suoi velivoli trasportano quotidianamente organi salvavita, pazienti in emergenza, aiuti umanitari e personale sanitario. Intervengono in zone di guerra per evacuare civili, portano soccorso in teatri di crisi, operano in caso di calamità naturali, anche all’estero. Speriamo sinceramente che chi oggi attacca con tanta leggerezza non si trovi mai ad aver bisogno dei loro servizi. Parlare di “militarizzazione delle coscienze” mentre si critica un evento pubblico, aperto alle famiglie, è paradossale. L’Open Day è un’occasione di trasparenza, per conoscere da vicino una realtà fatta di dedizione, non di retorica. Nessuno nasconde le missioni all’estero, ma ridurre tutto a “cultura della guerra” vuol dire negare il valore del servizio pubblico. Certe critiche sono veramente disarmanti nella loro superficialità. A fare paura non sono i C-130, ma l’incapacità di riconoscere chi lavora ogni giorno per salvare vite, anche di chi fa polemica, qualora ve ne fosse bisogno“, conclude Del Rosso.

