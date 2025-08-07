Sospensione dell’erogazione idrica lunedì 11 agosto a Castelfranco di Sotto per lavori sulla rete

Written by admin• 9:58 am• Castelfranco di Sotto

PISA- Acque Spa informa che, a causa di un intervento programmato sulla rete idrica nel comune di Castelfranco di Sotto, lunedì 11 agosto, dalle 8.30 alle 15.30, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in via Usciana, nel tratto compreso tra via del Santo e via Ferrari.

Durante i lavori, potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanei fenomeni di torbidità anche nelle vie limitrofe.

Al termine dell’intervento e con il ripristino del servizio, sarà possibile riscontrare episodi di intorbidamento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a martedì 12 agosto, con le stesse modalità.

Acque si scusa per gli eventuali disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è attivo il numero verde 800 983 389.

