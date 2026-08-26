Viale Gramsci, Diritti in comune: “Il Comune interviene dopo la nostra segnalazione, ma non basta”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della coalizione Diritti in Comune relativo alla risposta del Comune di Pisa dopo la segnalazione fatta dal gruppo consiliare sulla situazione di disagio e degrado nella galleria.
«Basta poco per dimostrare cura per un quartiere». Diritti in comune – Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa interviene sul cantiere sotto la Galleria A di viale Gramsci, nell’area della stazione, denunciando le condizioni in cui sarebbe stato lasciato durante l’estate.
Secondo il gruppo politico, dopo una propria segnalazione la Direzione Lavori Pubblici è intervenuta rimuovendo alcune lastre di marmo abbandonate e ripristinando il cartello di cantiere con le indicazioni previste dalla legge.
«Prendiamo atto di questi primi passi, ma l’intervento messo in campo dall’Amministrazione resta del tutto insufficiente», afferma Diritti in comune, contestando in particolare la presenza di dislivelli e barriere architettoniche che continuerebbero a creare difficoltà a persone con disabilità, anziani e passeggini. «Non basta una spruzzata di vernice arancione sui pozzetti: evidenziare i dislivelli non equivale a eliminarli».
Il gruppo critica inoltre la spiegazione fornita dal Comune sui ritardi, legati ai tempi necessari al condominio privato per il ripristino delle linee fognarie. «Com’è possibile che un intervento pubblico venga programmato e avviato senza un’accurata verifica preventiva dello stato dei sottoservizi?», chiedono, sollecitando tempi certi per la ripresa dei lavori e un monitoraggio da parte dell’Amministrazione.
Diritti in comune torna infine sulla riqualificazione dell’area della stazione e sui finanziamenti ministeriali persi: «Verniciare i problemi non basta più: servono risorse vere e una visione politica all’altezza della città».