Sanità, Petrucci e Ferranti (FdI): “Grazie al Prof. Boggi per il suo lavoro, adesso si prosegua a collaborare per mantenere Pisa ai vertici della chirurgia pancreatica”

Written by Redazione• 5:09 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Ferranti e Petrucci (FDI).

«Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al professor Ugo Boggi per lo straordinario lavoro svolto in questi anni a Pisa». Lo scrivono in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci e il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Simone Ferranti, commentando il trasferimento del chirurgo all’Università Cattolica e al Policlinico Gemelli di Roma.

«Grazie alle sue indiscusse doti professionali, alla sua esperienza e alla sua visione innovativa – affermano – Pisa e l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana sono diventate un punto di riferimento di eccellenza a livello internazionale nella chirurgia del pancreas».

Secondo Petrucci e Ferranti, il trasferimento rappresenta «un impoverimento per il sistema sanitario toscano e per il presidio di Cisanello in particolare», ma può trasformarsi anche in un’occasione per sviluppare nuove sinergie tra Pisa e Roma, anche attraverso la convenzione tra Aoup, Università di Pisa, Università Cattolica e Policlinico Gemelli.

«Pisa continuerà a essere un’eccellenza assoluta nel panorama chirurgico e nella cura delle patologie pancreatiche», concludono.

Diego Petrucci, foto di archivio.

Last modified: Agosto 26, 2026