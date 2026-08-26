Ugo Boggi lascia Pisa e approda al Gemelli: nuova sfida nella chirurgia dei trapianti e del pancreas

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PISA – Dal prossimo settembre il professor Ugo Boggi prenderà servizio all’Università Cattolica come professore ordinario di Chirurgia generale, svolgendo l’attività clinica al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo gli importanti risultati raggiunti a Pisa, il chirurgo affronterà una nuova esperienza professionale in un contesto di elevata qualificazione scientifica.

Tra gli obiettivi del nuovo incarico figurano lo sviluppo della chirurgia robotica applicata ai trapianti d’organo, la creazione delle condizioni per l’implementazione degli xenotrapianti e la nascita di un polo di riferimento per la ricerca e l’assistenza clinica sui tumori del pancreas.

Università di Pisa e Azienda ospedaliero-universitaria pisana hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Boggi, ricordandone il contributo all’eccellenza della chirurgia pancreatica e il ruolo pionieristico nella trapiantologia renale e pancreatica, con tecniche tradizionali e robotiche.

Il suo percorso ha contribuito alla crescita scientifica dell’Ateneo e al consolidamento dell’Aoup come centro di riferimento nazionale e internazionale. Un patrimonio di competenze che, sottolineano le istituzioni pisane, continuerà a essere valorizzato attraverso l’équipe di chirurghi formatisi con Boggi e le opportunità legate alla realizzazione del nuovo ospedale Santa Chiara.

Il rapporto con Pisa, inoltre, non si interromperà: è in corso di approvazione una convenzione tra Università di Pisa, Aoup, Università Cattolica e Policlinico Gemelli per mantenere e rafforzare la collaborazione scientifica e assistenziale.

«La mobilità di docenti, idee e competenze e la valorizzazione delle nuove generazioni sono sempre state un valore essenziale per l’Università», ha sottolineato il rettore Riccardo Zucchi, evidenziando come la circolazione delle competenze rappresenti uno dei fattori alla base del progresso della ricerca e delle sue applicazioni.

Un ringraziamento è arrivato anche dalla direttrice generale dell’Aoup, Katia Belvedere, che ha ricordato il ruolo di Boggi nella storia dell’Azienda e nella formazione di una nuova generazione di professionisti. «È stato un orgoglio poter lavorare con lui», ha dichiarato, sottolineando come la nuova esperienza romana possa diventare un’occasione di collaborazione tra istituzioni di eccellenza.

Il trasferimento al Gemelli apre così una nuova fase professionale e scientifica, mantenendo attiva la rete di collaborazioni costruita negli anni tra Pisa e Roma.

Last modified: Agosto 26, 2026