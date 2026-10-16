San Giuliano in lutto per la scomparsa di Tiziano Taccola

Written by Redazione• 5:44 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Lutto per la comunità sangiulianese, politica e non. Ieri, infatti, è scomparso Tiziano Taccola, 78 anni, storico militante e dirigente del Partito socialista e tra i fondatori della lista civica “Immagina” che alle ultime elezioni amministrative ha sostenuto la candidatura del sindaco Matteo Cecchelli. E’ venuto a mancare all’improvviso ieri mattina, causa un infarto fulminante, dopo essere tornato da fare la spesa insieme alla moglie Liana Benini. Nella mattinata aveva postato anche alcuni messaggi nelle chat della lista civica e dei socialisti e nei giorni scorsi aveva partecipato alla visita del Psi allo stabilimento Biancoforno a Fornacette (Calcinaia) in quanto componente del gruppo dirigente della Federazione socialista di Pisa.

“Sono vicino alla moglie Liana, alla famiglia e alla lista “Immagina” per questo grave e improvviso dolore – dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli-: ci conoscevamo da almeno vent’anni, Tiziano è stato un amico che ha condiviso e sostenuto fin da subito, non solo la nascita della lista “Immagina” e la mia candidatura, ma anche la decisione di presentarci agli elettori con una coalizione di centro-sinistra molto ampia. Gli sono grato sicuramente per questo, ma anche per l’esempio d’impegno civico e politico che ci ha lasciato: fino alle ultime ore si è si è speso per il territorio e della sua comunità, con segnalazioni, richieste e proposte, dedicando una particolare attenzione alla comunità di Sant’Andrea in Pescaiola, dove viveva da anni. Ci lascia in eredità un esempio altissimo di politica fatta in modo disinteressato e dal basso, mettendo sempre al centro i cittadini e i loro bisogni. Non lo dimenticheremo. Alla famiglia e agli amici di “Immagina” il mio abbraccio personale e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale”.

Per coloro che volessero porgere un ultimo saluto, i funerali si terranno lunedì 19 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Sant’Andrea in Pescaiola.

Nella foto sopra Tiziano Taccola

Last modified: Ottobre 17, 2026