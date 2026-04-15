Viabilità, nuove modifiche a Pisa: sensi unici e aree taxi in zona piazza Manin

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PISA- Il Comune di Pisa informa che, a partire da lunedì 20 aprile, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nelle zone di via Vecchia di Barbaricina e via Andrea Pisano, nell’ambito degli interventi di riqualificazione di piazza Manin e della riorganizzazione delle aree di sosta taxi.

Nel dettaglio, in via Vecchia di Barbaricina sarà introdotto il senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Cammeo Carlo Salomone e piazza Andrea del Sarto, con direzione verso la piazza. Nel segmento successivo, tra piazza Andrea del Sarto e via Andrea Pisano, sarà invece attivato il doppio senso di circolazione per garantire l’accesso alla zona.

In via Andrea Pisano verrà istituito il senso unico con direzione da via Giunta Pisano verso via Giovanni Battista Niccolini. Nel tratto finale, in prossimità dell’incrocio con via Niccolini, saranno realizzate nuove aree di sosta: quattro stalli riservati ai taxi, uno spazio dedicato ai monopattini, cinque posti per motocicli, uno stallo per persone con disabilità e un’area per carico e scarico merci con sosta limitata a 30 minuti.

Contestualmente, in piazza Manin sarà modificata la fermata del trasporto pubblico sul lato est, che verrà arretrata lungo via Bonanno, tra l’ingresso dell’ex Pronto Soccorso e l’angolo della piazza. Lo spostamento consentirà di migliorare la sicurezza eliminando un attraversamento pedonale e di realizzare una fermata accessibile anche alle persone con disabilità.

Le modifiche fanno parte di un più ampio intervento di riassetto della viabilità urbana finalizzato a migliorare accessibilità, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici.

Last modified: Aprile 15, 2026