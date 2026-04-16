Sabato 18 aprile, un pomeriggio di laboratori circensi e workshop di Acroyoga sotto il tendone della Cooperativa “Chez nous, …le cirque!”

Written by Redazione• 12:41 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pontedera



PONTEDERA – In occasione della 16a Giornata Mondiale del Circo, lo Spazio

Uni.Ci.Clo di Gello si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto Sabato 18 aprile, la Cooperativa Chez nous, …le cirque! invita grandi e piccini a “Circo in

Festa“, un evento nato per celebrare la meraviglia di un’arte universale che unisce attività fisica, divertimento, creatività e inclusione sociale.



La ricorrenza, istituita dalla Fédération Mondiale du Cirque, è l’occasione perfetta per

scoprire come le discipline circensi non siano solo spettacolo, ma strumenti pedagogici

fondamentali per stimolare la coordinazione, la fiducia nel prossimo e lo spirito di

cooperazione.



L’evento si articolerà in due momenti principali dedicati a diverse fasce d’età:

Dalle ore 16:00 alle 17:00 – Laboratorio Circense (Gratuito): Un’esperienza ludica

pensata per bambini dai 4 ai 10 anni, per muovere i primi passi nel mondo della giocoleria, dell’acrobatica e dell’equilibrismo. Consigliata prenotazione.

Dalle ore 17:00 alle 18:30 – Workshop di ACROYOGA: Sessione dedicata a ragazzi e

ragazze dagli 11 ai 18 anni, condotta dalle esperte Federica Pitocchi e Alessandra

Giroldini. Un mix di yoga e acrobatica per sfidare la gravità e imparare a fidarsi dell’altro.





Nota per la partecipazione: I posti per il workshop di Acroyoga sono limitati e a

pagamento. È necessaria la prenotazione per garantire la qualità dell’esperienza formativa.

Partecipare a “Circo in Festa” significa sostenere la realtà di Chez nous, …le cirque!, attiva da anni sul territorio non solo con la Scuola di Circo, ma anche con progetti di Circo Sociale, interventi educativi nelle scuole, spettacoli e l’importante attività dei Clown Dottori nei reparti pediatrici di Pontedera, Lucca e Massa. L’appuntamento è in Piazza Giovanni Paolo II a Gello di Pontedera, sotto il tendone del

circo.

Telefono/WhatsApp: 331 57 65 253 – email: info@museodelcirco.it

Last modified: Aprile 16, 2026