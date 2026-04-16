Climate Day al Museo di Storia Naturale: confronto tra ricerca e territorio sul clima

Written by Redazione• 11:06 am• Calci, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CALCI – Un confronto diretto tra ricerca e amministrazioni locali per affrontare le sfide del cambiamento climatico. In occasione del Circle U. Climate Day, promosso dall’Alleanza Universitaria Europea Circle U. per la Giornata Mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile dalle ore 9 l’Università di Pisa organizza un evento al Museo di Storia Naturale di Calci.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il CIRSEC, Centro interdipartimentale per lo studio degli effetti del cambiamento climatico, punta a creare un dialogo concreto tra mondo accademico e territorio, coinvolgendo in particolare amministratori pubblici, tecnici e operatori locali.

Obiettivo della giornata è andare oltre l’analisi teorica per individuare soluzioni pratiche su adattamento, mitigazione e prevenzione, favorendo un confronto operativo tra le esigenze dei Comuni – soprattutto delle aree interne e più fragili – e le competenze scientifiche dell’ateneo.

L’evento si configura come un momento di “matchmaking” tra ricerca e istituzioni, con la partecipazione di sindaci, amministratori e stakeholder locali, insieme a docenti, ricercatori, dottorandi e studenti dell’Università di Pisa impegnati su progetti legati al clima.

La partecipazione è riservata a un massimo di 50 rappresentanti degli enti locali, con iscrizione obbligatoria online. Alcuni interventi della sessione mattutina saranno disponibili anche in modalità digitale.

Tutte le informazioni e il programma completo sono consultabili sul sito dell’Università di Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Aprile 16, 2026