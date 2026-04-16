Due giorni di confronto sul volontariato a dieci anni dalla riforma del Terzo settore

Written by Redazione• 11:13 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Due giornate di studio e confronto per analizzare il presente e il futuro del volontariato. Venerdì 17 e sabato 18 aprile Pisa ospita il convegno “Il volontariato a dieci anni dalla riforma del Terzo settore”, promosso dall’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con MOVI, Fondazione Coesione Sociale, Centro Maria Eletta Martini, Fondazione Emanuela Zancan e Università degli Studi Roma Tre, con il sostegno di Banca Etica, nasce con l’obiettivo di valutare gli effetti della riforma sul mondo del volontariato, evidenziandone trasformazioni, criticità e prospettive.

Al centro del dibattito il ruolo sempre più centrale del Terzo settore nella società, con un focus sui cambiamenti nei modelli organizzativi, nelle forme di partecipazione e nel rapporto tra volontariato, lavoro e gratuità.

Il convegno si apre venerdì 17 aprile alle ore 9 al Palazzo dei Dodici, in piazza dei Cavalieri, con le prime relazioni dedicate all’impatto della riforma. Nel pomeriggio, alle 14.30, i lavori proseguiranno alla Scuola Sant’Anna, dove interverrà anche Luca Antonini, giudice della Corte costituzionale.

Sabato 18 aprile, dalle 9.30, è in programma la tavola rotonda “Quali proposte per una revisione della legislazione sul volontariato?”, coordinata da Emanuele Rossi, con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali ed esperti.

La partecipazione in presenza è gratuita, previa registrazione online.

Last modified: Aprile 16, 2026