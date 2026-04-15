Pisa, torna “VerdePisa”: centro storico fiorito tra mercato, incontri e laboratori

Written by Redazione• 2:39 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Da venerdì 17 a domenica 19 aprile il centro storico si trasforma in un grande giardino a cielo aperto con “VerdePisa”, la mostra mercato del florovivaismo che porterà piante, fiori e allestimenti lungo l’asse pedonale da piazza Vittorio Emanuele a via Oberdan.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pisa e Pisamo con FZ Group, in collaborazione con Confcommercio e Coldiretti, coinvolgerà piazza Vittorio Emanuele II, corso Italia, piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, largo Ciro Menotti, Borgo Stretto e via Oberdan, con oltre 40 espositori da tutta Italia.

Tra le principali novità, le Logge di Banchi ospiteranno l’area “Incontri e Laboratori” con dibattiti, presentazioni, attività per bambini e workshop su sostenibilità, biodiversità e cura del verde, con esperti come Laura Gatti, Lorenzo Peruzzi e Monica Botta. Previsti anche laboratori di bonsai, kokedama, terrarium e attività creative.

Il programma include anche una passeggiata botanica sabato 18 aprile con partenza dall’Orto Botanico (su prenotazione), mostre e iniziative al Museo della Grafica, dove sarà inaugurata l’esposizione “Un fiore al giorno” (visitabile fino al 18 maggio), e una mostra di bonsai nell’atrio comunale.

Spazio anche a food truck, bookshop e allestimenti floreali curati da operatori del settore. L’ingresso è libero per tutte le attività.

Gli stand saranno aperti venerdì dalle 14 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20. L’inaugurazione è prevista venerdì alle 17.30 su Ponte di Mezzo.

In occasione della manifestazione sono previste modifiche alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino dal 16 al 20 aprile, con chiusura al traffico di Ponte di Mezzo e variazioni al trasporto pubblico.

Last modified: Aprile 15, 2026