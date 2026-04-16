Elezioni a Fauglia, la lista civica di Riccardo Froli incontra i cittadini nelle frazioni

Written by Redazione• 11:17 am• Fauglia, Pisa, Politica

FAUGLIA – Incontri pubblici nelle frazioni, dialogo diretto con i cittadini e presentazione della squadra. È questa la linea scelta dalla lista civica guidata dal candidato sindaco Riccardo Froli in vista delle prossime elezioni amministrative a Fauglia.

Nei prossimi giorni prenderà infatti il via una serie di appuntamenti pensati per incontrare la cittadinanza direttamente nelle diverse realtà del territorio comunale. L’obiettivo è duplice: da un lato presentare il candidato sindaco e i membri della lista, dall’altro creare momenti di confronto aperto sui temi che riguardano il presente e il futuro della comunità.

Gli incontri saranno occasioni informali ma concrete di dialogo, durante le quali i cittadini potranno conoscere da vicino i candidati e porre domande, avanzare proposte o segnalare problematiche legate alla vita quotidiana del territorio.

“Abbiamo scelto di partire dalle frazioni perché crediamo che l’ascolto debba essere il primo passo di qualsiasi progetto amministrativo, spiega Riccardo Froli – Vogliamo incontrare le persone nei luoghi in cui vivono, raccogliere idee e suggerimenti e costruire insieme una visione condivisa per il futuro di Fauglia“.

Durante gli appuntamenti verranno presentati anche i componenti della lista civica che affiancheranno Froli nella corsa alla guida del Comune: una squadra composta da cittadini con esperienze e competenze diverse, uniti dalla volontà di contribuire attivamente alla vita amministrativa del paese.

Le serate saranno dunque non solo momenti di presentazione del programma, ma anche occasioni di partecipazione e confronto diretto con la comunità.

Il calendario degli incontri nelle frazioni verrà comunicato nei prossimi giorni, ma il primo incontro è programmato a Valtriano c/o il ‘Bar Jolly Blu’ il 21 aprile alle 19. Seguirà programma completo sui nostro canale social: Riccardo Froli Sindaco.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a prendere parte agli appuntamenti per conoscere i candidati e discutere insieme delle prospettive future di Fauglia. Potete rimanere in contatto con noi scrivendo alla mail riccardofrolisindaco@gmail.com

Last modified: Aprile 16, 2026