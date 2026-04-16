Il cuore del centro storico si accende di creatività: nuove aperture al femminile tra arte, sostenibilità e artigianato

Written by Redazione• 12:44 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – Visione imprenditoriale, coraggio e lungimiranza. Ma anche creatività e sana voglia di credere nel territorio. Il centro storico di San Miniato continua a vivere una stagione di rinnovata energia e bellezza grazie all’intraprendenza di un gruppo di donne che hanno scelto di investire, credere e creare proprio qui, tra vicoli ricchi di storia e identità.

Le ultime due aperture rappresentano un ulteriore tassello di questa rete virtuosa tutta al femminile. Da un lato lo studio d’arte di Tamara Merlini, un luogo dove la materia prende forma in ceramiche e mosaici d’autore capaci di raccontare storie, emozioni e territorio. Ogni pezzo è unico, frutto di ricerca estetica e sensibilità artistica, capace di dialogare con la tradizione reinterpretandola in chiave contemporanea.

Dall’altro lato Esserre di Serena Rao, uno spazio che è molto più di un laboratorio: è un manifesto di sostenibilità. Qui nulla si butta, tutto si trasforma. Tessuti, pelle e capi di abbigliamento trovano nuova vita attraverso un processo creativo che unisce etica e stile. Un vero e proprio “gioiello ecogreen”, dove il recupero diventa valore e visione.

Queste nuove realtà si affiancano a una rete già consolidata di imprenditrici che hanno fatto del centro storico il loro laboratorio diffuso. A partire da Caterina Malvezzi, maestra artigiana orafa e punto di riferimento, capostipite ideale di questo percorso condiviso tra tradizione e innovazione.

Accanto a lei, Maria de la Concepcion Widmer con le sue raffinate creazioni di cappelli per ogni stagione, il recupero creativo, guidato da Cecilia Buoncristiani, che dà nuova vita a mobili e oggetti trasformando ogni pezzo in una storia unica da reinventare, FEA Estetica Avanzata di Fowve Linny Araujo il centro che prende vita tra storia, tecnologia e cura della persona, e Patrizia Bonfanti, che ha scelto San Miniato per aprire la sua boutique legata al calzaturificio Dover, portando nel centro storico qualità e design.

Un mosaico di esperienze diverse ma unite da una visione comune: valorizzare il territorio attraverso il saper fare, l’estetica e una forte identità imprenditoriale.

A sottolineare il valore di questo percorso è la presidente CNA zona del Cuoio, Elisa Scardigli (in foto insieme alle imprenditrici): “Queste aperture sono un segnale concreto di fiducia nel nostro centro storico. Sono donne che hanno scelto di investire, di mettersi in gioco e di creare valore, contribuendo a rendere San Miniato un luogo vivo, attrattivo e capace di guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. In questo territorio l’imprenditoria femminile diventa motore di rigenerazione urbana, culturale ed economica.”

Last modified: Aprile 16, 2026