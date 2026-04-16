Terricciola, incontro con il Motoclub Casanova: “Lo sport valore per la comunità”

Written by Redazione• 11:17 am• Terricciola, Pisa, Sport

TERRICCIOLA – Lo sport come strumento di crescita, coesione e promozione del territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale di Terricciola e il Motoclub Casanova.

Alla serata hanno partecipato il sindaco Matteo Arcenni e il vicesindaco Elena Baldini Orlandini, che hanno voluto esprimere il proprio ringraziamento all’associazione per l’impegno e la passione con cui contribuisce a valorizzare il nome di Terricciola anche oltre i confini locali.

“Lo sport rappresenta un valore essenziale per la nostra comunità – hanno dichiarato –. Grazie al lavoro delle associazioni e dei volontari, il territorio riesce a promuoversi, rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere valori positivi alle nuove generazioni”.

Un riconoscimento al ruolo del Motoclub Casanova e, più in generale, di tutte le realtà sportive locali, considerate un punto di riferimento per la vita sociale del territorio.

Last modified: Aprile 16, 2026