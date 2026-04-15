Ugl Sicurezza Civile Pisa: “Grazie al nostro impegno le guardie giurate del territorio avranno giusti benefici a livello economico.”

Written by Redazione• 2:26 pm• Pisa, Attualità

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di UGL sicurezza civile Pisa.

“Dopo un intenso lavoro, protrattosi per oltre un anno, UGL sicurezza civile Pisa è riuscita a far sì che venisse rispettato l’integrativo provinciale in essere sul territorio che riguarda chi svolge il delicato lavoro di guardia giurata.

Un risultato significativo che il Segretario provinciale Sicurezza Civile U.G.L. di Pisa Alessandro Simili ed i due RSA Francesco Cordoni e Massimiliano Galli, sono riusciti ad ottenere portando concreti benefici ai lavoratori del settore a livello economico, confidando che tale importante intesa venga sottoscritta anche da quelle aziende pisane che ancora non hanno accettato di prendere in carico quello che è il predetto integrativo a favore della vigilanza armata. Tale accordo prevede maggiorazioni che non vi sono sul Ccnl, concordate svariati anni fa, che impattano in maniera sensibile sugli stipendi dei lavoratori del comparto. Un giusto aumento retributivo anche in virtù delle responsabilità e pericolosità delle loro mansioni.”.

Segreteria Provinciale Ugl Sicurezza Civile Pisa.

FOTO TRATTA DAL SITO UGL SEDE DI PISA.

Last modified: Aprile 15, 2026