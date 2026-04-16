ERP di Via Toniolo a Campo : lavori fermi. Mazzarri e Boggi chiedono chiarimenti immediati all’amministrazione comunale

Written by Redazione• 1:33 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Le Consigliere comunali civiche Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Matteo Cecchelli e all’Assessora Candida Pugliese in merito alla sospensione dei lavori nei complessi ERP di Via Toniolo a Campo, dove il cantiere risulta fermo da settimane senza alcuna comunicazione ufficiale ai residenti.

L’interrogazione ricostruisce un percorso pubblico chiaro e documentato.

Già nei mesi precedenti, la Consigliera Mazzarri aveva denunciato la gravità delle condizioni abitative nei fabbricati ERP, chiedendo “interventi strutturali immediati” per restituire dignità ai cittadini di Via Toniolo a Campo.

Successivamente, nell’ottobre 2025, un secondo articolo riportava la soddisfazione dei residenti e della Consigliera Mazzarri per l’arrivo delle impalcature e l’avvio dei lavori, definito «una gioia per i cittadini e i residenti» dopo anni di attesa.

Oggi, però, la situazione è radicalmente cambiata: alla data del 15 aprile 2026 i lavori risultano completamente fermi. I residenti segnalano disagi crescenti, spazi comuni parzialmente interdetti, limitazioni alla vivibilità quotidiana e una sensazione di essere “chiusi” dalle strutture provvisorie. A ciò si aggiungono preoccupazioni per l’assenza di informazioni chiare sui tempi di ripresa.

Le Consigliere evidenziano inoltre che nel 2025 era già stata richiesta l’attivazione di un piano di monitoraggio pubblico, con controlli regolari e incontri periodici tra Amministrazione, tecnici e famiglie. Un percorso che – si legge nell’interrogazione – non risulta essere mai stato avviato.

Con l’interrogazione, Mazzarri e Boggi chiedono:

le ragioni della sospensione dei lavori e la data esatta da cui è effettiva;

quali criticità tecniche, amministrative, economiche o contrattuali abbiano determinato l’interruzione;

se l’Amministrazione abbia richiesto spiegazioni formali ad APES e all’impresa esecutrice e quali risposte siano state fornite;

un cronoprogramma aggiornato, con date certe per la ripresa e la conclusione dei lavori;

l’attivazione immediata di un piano di monitoraggio pubblico, con aggiornamenti periodici e incontri con i residenti.

«Abbiamo seguito questo percorso fin dall’inizio, denunciando le criticità e salutando con soddisfazione l’avvio dei lavori. Oggi chiediamo chiarezza: i cittadini hanno diritto a sapere cosa sta accadendo e quando il cantiere ripartirà», dichiarano le Consigliere.

La richiesta di risposta è stata presentata in forma orale per il prossimo Consiglio Comunale

Last modified: Aprile 16, 2026