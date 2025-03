“Vespri d’Organo”: terzo appuntamento nella Cattedrale di Pisa con Johannes Skudlik

Written by admin• 10:25 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 29 marzo alle 17, si terrà il terzo appuntamento con “Vespri d’organo” nella Cattedrale di Pisa, un’iniziativa organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, nell’ambito delle celebrazioni per l’anno giubilare.

Gli incontri, che proseguiranno fino al 10 maggio, offrono una riflessione meditativa sul tema del Giubileo, con interventi di Mons. Severino Dianich e Mons. Roberto Filippini, seguiti da un’esecuzione musicale di brani della letteratura organistica.

Ospite di questo incontro sarà Johannes Skudlik, direttore d’orchestra e organista di fama internazionale. Nato a Monaco di Baviera e cresciuto a Barcellona, ha diretto numerose orchestre prestigiose come l’Orchestra of the Age of Enlightenment, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Dal 2016 è direttore ospite principale dell’Orchestra Sinfonica di Praga. Skudlik è anche un apprezzato organista, con performance in importanti centri musicali in Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. È fondatore e direttore artistico dei festival Bayerischer Orgelsommer ed Euro-Via Festival, con oltre 30 incisioni discografiche e produzioni radiofoniche per ARTE, Bayerischer Rundfunk e RAI 1.

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.opapisa.it

