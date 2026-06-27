Petrucci (FDI): “Il Reddito di reinserimento della Regione è un flop. A Pisa solo due domande accolte”

Written by Redazione• 11:04 am• Pisa, Politica

PISA – “Lo sapete quanto costa ai toscani il campo largo che guida la regione Toscana? 23 milioni di euro, è questo il costo del Reddito di reinserimento tanto caro ai pentastellati toscani che però non ha prodotto nessun risultato”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

“Nel primo mese (cioè aprile 2026), in tutta la Toscana sono state presentate solo sessanta domande e appena 48 sono state accolte, con miseri 93mila euro imputati. E a Pisa sono state accolte solo 2 domande per 2500 euro. Sono questi i dati che emergono da una risposta dell’assessore Lenzi a una interrogazione presentata dai colleghi consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Tomasi e Minucci. Di fronte a queste cifre non possiamo che parlare di flop totale della misura, nonostante lo stesso assessore adesso stia cercando di arrampicarsi sugli specchi.

Noi lo abbiamo sempre detto, prima e dopo la campagna elettorale per le regionali: se viene trovato un euro in più, la Regione deve investirlo nel sistema sanitario. Tenere fermi 23 milioni mentre i nostri Pronto Soccorso esplodono o si attendano mesi per fare delle visite, non ha assolutamente senso!”

Last modified: Giugno 27, 2026