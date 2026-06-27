“Circontriamoci”: dal 4 al 9 luglio a Ghezzano torna la masterclass estiva di Antitesi Teatro Circo

Written by Redazione• 11:16 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Dal 4 al 9 luglio arriva a Ghezzano Circontriamoci, la masterclass estiva di Antitesi Teatro Circo, tra corpo, movimento e creazione. Sei giorni intensi per immergersi nell’arte, sfidare la gravità e superare i propri limiti insieme ai migliori esperti del settore: Firenza Guidi per la creazione scenica (4 – 5 luglio), Riccardo Saggese per l’acrobatica aerea (6 – 7 luglio), Cecilia Manfrini per l’acrodanza (8 – 9 luglio). Appuntamento negli spazi di Antitesi.

Un entusiasmante programma di lavoro, un modo nuovo per raccontare e raccontarsi. Firenza Guidi, regista, scrittrice e autrice di fama internazionale, ha trasformato training e formazione in una potente forza creativa. La particolarità, unica e inconfondibile del suo lavoro, è che i suoi performer non recitano ma incarnano, vivono, esistono nello spazio come se la loro presenza fosse attesa da sempre, portando con sé un’energia vera, a un tempo sensuale e divertente, adulta e innocente.

Nel seminario di Acrobatica Aerea “Fondamenti della Dinamica” Riccardo Saggese porterà i partecipanti all’esplorazione dei principi base della dinamica applicati all’acrobatica aerea. Gli iscritti lavoreranno su controllo del movimento, gestione dello slancio, transizioni fluide e consapevolezza del corpo nello spazio, con esercizi pratici adatti a diversi livelli.

Nel workshop intensivo di movimento acrobatico di Cecilia Manfrini le figure verranno insegnate passo dopo passo. Esercizi di improvvisazione saranno integrati lungo tutto il percorso di apprendimento, consentendo ai partecipanti di sviluppare un’appropriazione personale delle competenze acquisite. Il corso è pensato per stimolare la ricerca personale del movimento e fornire strumenti per il lavoro di composizione attraverso esercizi di improvvisazione libera.

Info e prenotazioni: formazione@antitesiteatrocirco.it

Last modified: Giugno 27, 2026