Sospensione dell’erogazione idrica a Montefoscoli per lavori sulla rete, il 24 marzo

PALAIA – Acque informa che, a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, lunedì 24 marzo, dalle ore 8:30 alle 15:30, sarà necessaria una sospensione dell’erogazione idrica a Montefoscoli.

Al ripristino del servizio potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che comunque si esauriranno in breve tempo. Per minimizzare i disagi, sarà attivato un servizio di rifornimento idrico sostitutivo in via Piana, nell’area antistante il plesso scolastico.

In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato a martedì 25 marzo, mantenendo le stesse modalità. Acque si scusa per gli eventuali disagi e ricorda che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

