Rifiuti indifferenziati quasi dimezzati da quando è partita la sperimentazione per la tariffa puntuale

Written by Redazione• 4:21 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME – Dalle circa 65 tonnellate della settimana compresa fra il 9 e il 16 aprile alle 35 dell’ultima per la quale sono disponibili i dati, compresa fra il 9 e il 18 giugno.

In poco più di due mesi la quantità di rifiuti indifferenziati raccolti nel comune di San Giuliano Terme si è quasi dimezzata “e il crollo è avvenuto fra il 30 aprile e il 7 maggio, ossia esattamente nei sette giorni in cui è iniziata la sperimentazione che dovrà condurci alla tariffazione puntuale a partire dal 2027, dato che in quel periodo la quantità di rifiuti indifferenziati è calata a circa quaranta tonnellate, dalle 65 tonnellate delle settimane precedenti, per poi scendere ancora nelle settimane seguenti e attestarsi a 35 tonnellate a settimana” spiega l’assessore comunale all’ambiente Filippo Pancrazzi.

Per dire soprattutto una cosa: “Nonostante le difficoltà e gli aggiustamenti di questa primissima fase di transizione al percorso che dovrà condurci al nuovo sistema, i primi dati, per quanto ancora grezzi, ci dicono che la sperimentazione sta andando nella giusta direzione dato che l’obiettivo è proprio l’aumento della raccolta differenziata che si ottiene, appunto, riducendo la quantità di rifiuti indifferenziati. Anche perché – continua- i primi dati mostrano pure che, diversamente da quanto ipotizzato da alcuni, non vi è alcun aumento degli abbandoni, il cui ammontare era pari a circa 8 tonnellate all’inizio della sperimentazione e tale è rimasto”.

Vero è, però, anche per Pancrazzi che senza i disservizi di Geofor, in qualità di soggetto gestore, “pure le difficoltà e gli aggiustamenti di questa prima fase di transizione, avrebbero avuto un impatto minore – afferma -: purtroppo sono problematiche che si trascinano da tempo, nonostante i nostri tanti solleciti e le numerosissime sanzioni applicate al soggetto gestore su richiesta del comune di San Giuliano Terme che, solo nel 2025, è stato di gran lunga quello che ne ha chieste di più, pari a circa il 58% del totale delle sanzioni irrogate a Geofor. Al riguardo ci attendiamo una proposta risolutiva entro il 9 luglio: abbiamo, infatti, attivato un tavolo di lavoro con Geofor, Retiambiente e Ato, riunitosi l’8 giugno, che si è concluso con l’impegno di prendersi un mese, arrivando al 9 luglio, in occasione della riunione ad hoc della terza commissione consiliare, con una precisa e articolata strategia di risoluzione”.

“Sono tutte questioni – conclude l’assessore all’ambiente – di cui oggi diamo conto ai cittadini e delle quali, giovedì scorso, avremmo anche riferito pure in consiglio comunale se le opposizioni non fossero uscite facendo mancare il numero legale”.

Last modified: Giugno 27, 2026