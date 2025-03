Alessandro Del Picchia, orologiaio da tre generazioni

Written by admin• 11:00 am• Redazionale aziende

Intervistatore: Buongiorno Alessandro, parlaci un po’ di te: chi sei, cosa fai e dove si trova la tua attività?

Alessandro Del Picchia: Buongiorno! Sono un orologiaio professionista da tre generazioni. La mia famiglia si occupa di orologi dal 1930: prima mio nonno, poi mio padre, e ora io, che rappresento l’ultima generazione. Attualmente ho il mio laboratorio a Porcari, in provincia di Lucca, precisamente in via Roma 27.

Intervistatore: Quindi sei un tecnico orologiaio. Quali sono i servizi che offri?

Alessandro Del Picchia: Mi occupo della riparazione, restauro e revisione di qualsiasi tipo di orologio. Lavoro su orologi meccanici, automatici, da polso, al quarzo e di tutte le marche, comprese quelle più prestigiose. Inoltre, restauro orologi antichi, come quelli da tavolo, a colonna, le parigine francesi, insomma tutti gli strumenti che hanno segnato il tempo nel passato, anche del Settecento e dell’Ottocento.

Intervistatore: Quindi lavori su pezzi di grande valore. Hai un servizio particolare che offri ai tuoi clienti?

Alessandro Del Picchia: Sì, offro un servizio a domicilio su richiesta e su appuntamento. Se un cliente ha un orologio voluminoso o di grande valore che non può trasportare facilmente, posso recarmi direttamente a casa sua per una valutazione e, se necessario, programmare il ritiro e la consegna dopo la riparazione.

Intervistatore: Hai parlato di pezzi antichi. Quindi ti capita di lavorare su orologi del Settecento?

Alessandro Del Picchia: Assolutamente sì. Ad esempio, domani andrò a Siena per consegnare un orologio da tasca del Settecento che ho restaurato negli ultimi quattro o cinque mesi. Si tratta di un lavoro delicato e di grande valore storico.

Intervistatore: Sei conosciuto solo in Toscana o hai clienti anche da altre regioni?

Alessandro Del Picchia: Ho clienti in tutta Italia. Alcuni vengono direttamente nel mio laboratorio, altri mi spediscono gli orologi da riparare, anche dalla Sicilia e dalla Calabria. Spesso mi reco personalmente in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria per lavori particolarmente importanti.

Intervistatore: Qual è il tuo punto di forza rispetto ad altri orologiai?

Alessandro Del Picchia: Il servizio a domicilio è sicuramente una caratteristica unica, ma anche la qualità del mio lavoro fa la differenza. Quando revisiono un orologio, non mi limito alla parte funzionale e meccanica, ma eseguo un servizio completo, che include il ripristino del cinturino, della cassa e di ogni dettaglio estetico, riportandolo quasi allo stato originale. Inoltre, offro garanzia su tutti i lavori.

Intervistatore: Come sei diventato orologiaio? Hai seguito una scuola specifica?

Alessandro Del Picchia: Ho avuto il miglior maestro possibile: mio padre, che ha fatto questo mestiere fino all’età di ottant’anni. E prima di lui, mio nonno, che ha lavorato fino ai novant’anni. Dopo la scuola superiore, sono entrato nel laboratorio di famiglia e da allora sono passati più di trent’anni.

Intervistatore: Immagino che questo lavoro ti dia molte soddisfazioni.

Alessandro Del Picchia: Tantissime. Restaurare un orologio storico significa riportarlo in vita, ricostruendo pezzi mancanti a mano quando necessario. La soddisfazione più grande è vedere un orologio antico tornare a funzionare perfettamente dopo tanto lavoro.

Intervistatore: Ti è mai capitato un orologio particolarmente difficile da restaurare?

Alessandro Del Picchia: Sì, ne ho avuti molti. Ad esempio, recentemente ho restaurato un orologio che a Firenze nessuno era riuscito a sistemare. Mi capita spesso di riparare Rolex e Jaeger-LeCoultre Reverso, che hanno meccanismi molto complessi. Ho clienti che vengono perfino da Milano o da Forte dei Marmi per affidarmi i loro orologi.

Intervistatore: Come ti trovano i tuoi clienti?

Alessandro Del Picchia: Principalmente tramite passaparola. Ho una pagina Facebook chiamata “Orologiaio di Porcari” e sto lavorando per ampliare la mia presenza online con Instagram e altre piattaforme oltre a rinnovare la pagina Facebook che avrà nome “Orologiaio Del Picchia Porcari”.

Intervistatore: La tua attività ha quasi cento anni di storia. Vendete anche orologi?

Alessandro Del Picchia: La nostra specializzazione è la riparazione, ma ho anche qualche orologio antico e da collezione in vendita. Tuttavia, il mio focus resta sempre sulla manutenzione e il restauro.

Intervistatore: Grazie Alessandro, è stato un piacere parlare con te.

Alessandro Del Picchia: Grazie a voi!

