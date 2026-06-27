Lavori sulla SP 6 “di Giuncheto”: traffico a senso unico alternato tra Castelfranco di Sotto e Montopoli Val d’Arno

Written by Redazione• 1:37 pm• Montopoli in Val d'Arno, Castelfranco di Sotto

CASTELFRANCO DI SOTTO – A partire dal 29 giugno 2026 e fino al 31 luglio 2026, lungo la Strada Provinciale 6 “di Giuncheto” — nel tratto compreso tra il km 0+758 e il km 0+958, nel territorio dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Montopoli in Val d’Arno — la circolazione sarà regolata a senso unico alternato.

La limitazione al traffico sarà attiva nei giorni feriali, nelle fasce orarie comprese tra le ore 8:30 e le ore 18:00, e sarà gestita tramite impianto semaforico mobile e/o movieri.

I lavori riguardano l’installazione di cantieri temporanei per l’esecuzione delle operazioni di staffaggio al ponte del nuovo elettrodotto, in conformità all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia in data 18 giugno 2026 (prot. n. 31495), relativa alla Concessione n. 81563 del 22 ottobre 2024.

Segnaliamo inoltre che, a partire dalla settimana del 22 giugno, sono stati installati appositi cartelli di preavviso ai due imbocchi del ponte, al fine di informare anticipatamente gli automobilisti delle restrizioni in arrivo.

Raccomandiamo agli utenti di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente e di tenere conto dei possibili rallentamenti nella pianificazione degli spostamenti.

Last modified: Giugno 27, 2026