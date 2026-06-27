Benessere organizzativo, sostenibilità e futuro del settore bancario al centro del Consiglio Generale FIRST CISL Pisa

Written by Redazione• 1:02 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolto venerdì 26 giugno, presso la Stazione Leopolda di Pisa, il Consiglio Generale di FIRST CISL, un’importante occasione di confronto dedicata alle sfide che interessano il settore bancario, con particolare attenzione al benessere organizzativo, alla sostenibilità e al rapporto tra imprese e nuove generazioni.

Alla giornata hanno preso parte il segretario regionale FIRST CISL Toscana, Marco Lenzini, la segretaria generale UST CISL Pisa, Giorgia Bumma, dirigenti sindacali e numerosi delegati del territorio.

Ad aprire il confronto è stato l’intervento della professoressa Angela Tarabella del Dipartimento di Economia dell’Università di Pisa, che ha illustrato il tema del benessere organizzativo nelle aziende, approfondendo anche il ruolo dei bilanci di sostenibilità ESG come strumenti sempre più strategici per coniugare crescita economica, responsabilità sociale e valorizzazione del capitale umano.

Particolarmente apprezzato anche il contributo dei giovani di JEVIS Junior Enterprise Pisa, che hanno portato la loro esperienza e il punto di vista delle nuove generazioni sul rapporto con il mondo del lavoro, evidenziando aspettative, opportunità e criticità che le aziende sono chiamate ad affrontare per attrarre e valorizzare i giovani talenti.

Nelle conclusioni, il segretario regionale FIRST CISL Toscana, Marco Lenzini, ha tracciato un ampio quadro della situazione del settore bancario nel territorio pisano, soffermandosi sia sul progressivo ridimensionamento della presenza degli istituti di credito e del presidio territoriale, sia sulle attuali condizioni lavorative del comparto, caratterizzate da profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici.

Dal dibattito è emersa con forza la necessità di proseguire il confronto sindacale e la contrattazione sui temi della qualità del lavoro, del benessere organizzativo, della conciliazione tra vita privata e attività lavorativa e della sostenibilità sociale, elementi ormai imprescindibili per costruire ambienti di lavoro inclusivi, innovativi e capaci di rispondere alle esigenze delle persone.

Il Consiglio Generale ha confermato l’impegno di FIRST CISL nel promuovere una cultura del lavoro fondata sulla centralità della persona, sul dialogo sociale e sulla contrattazione come strumenti fondamentali per accompagnare le trasformazioni del settore bancario e garantire uno sviluppo sostenibile dei territori.

Last modified: Giugno 27, 2026