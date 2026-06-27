La Giunta approva il progetto da 8,8 milioni di euro per migliorare la qualità dell’aria

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PISA – La Giunta comunale ha approvato la delibera con cui il Comune di Pisa candida al finanziamento del Programma nazionale per il contenimento delle emissioni atmosferiche e il miglioramento della qualità dell’aria un progetto del valore complessivo di 8.811.925,45 euro, finalizzato a realizzare una serie di interventi per rendere la mobilità urbana sempre più sostenibile e ridurre l’utilizzo dell’auto privata. Il progetto è stato predisposto nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana (PNCIA).

«L’obiettivo del finanziamento – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – è contribuire al contenimento delle emissioni atmosferiche e al miglioramento della qualità dell’aria. Per raggiungere questo risultato abbiamo costruito un progetto che punta a favorire l’utilizzo della bicicletta, del trasporto pubblico locale e, allo stesso tempo, a conoscere meglio i flussi di traffico, in particolare negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, così da limitare sempre più l’uso dell’auto privata. Per questo abbiamo previsto il potenziamento della rete delle piste ciclabili con il collegamento tra la pista del Trammino e la facoltà di Veterinaria e il completamento della Ciclovia Tirrenica da San Rossore fino a Calambrone, che consentirà di coprire interamente il tratto di competenza del Comune di Pisa. Abbiamo inoltre previsto interventi per rendere accessibili le principali fermate del trasporto pubblico ai cittadini con disabilità e l’introduzione di un sistema intelligente capace di monitorare e gestire i flussi di traffico. Siamo convinti che questi interventi rispondano pienamente agli obiettivi indicati dal Ministero e rappresentino un ulteriore passo avanti verso una mobilità più sostenibile e una migliore qualità della vita nella nostra città».

Il progetto si attuerà secondo cinque linee di intervento. La prima riguarda il completamento della rete ciclabile, con la realizzazione del tratto della Ciclovia Tirrenica tra Tirrenia e Calambrone e del collegamento tra la ciclovia del Trammino e le facoltà di Veterinaria e Agraria, rafforzando così la connessione tra il litorale, la città e il Parco di San Rossore. La seconda prevede la realizzazione di un parcheggio scambiatore a Calambrone, pensato per favorire l’interscambio tra auto, autobus e bicicletta e contribuire a ridurre il traffico lungo la costa. La terza consiste nell’adeguamento di 40 fermate del trasporto pubblico locale per renderle pienamente accessibili alle persone con disabilità. La quarta introduce un sistema di monitoraggio dei flussi di traffico attraverso sensori radar installati nei principali nodi semaforici cittadini, in grado di rilevare volumi di traffico, code e movimenti di veicoli, biciclette e pedoni. La quinta, infine, prevede la realizzazione di una piattaforma digitale intelligente per la gestione dinamica della mobilità urbana, capace di elaborare in tempo reale i dati raccolti da oltre cento punti di rilevazione e supportare le decisioni sulla gestione del traffico e sulla pianificazione della mobilità sostenibile.

Last modified: Giugno 27, 2026