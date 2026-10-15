“Vespa in Vetrina- Concorso di Eleganza”: Pisa si prepara al grande evento che chiude la stagione storica 2026 del Vespa Club Italia

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Cresce l’attesa per la prestigiosa manifestazione organizzata dal Vespa Club Pisa. Ben 65 iscritti, equipaggi provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, insieme ai massimi rappresentanti del vespismo nazionale, daranno vita a un appuntamento all’insegna dell’eleganza, della storia e della passione per la Vespa.

PISA – L’attesa cresce di giorno in giorno per “Vespa in Vetrina – Concorso di Eleganza”, l’importante manifestazione organizzata dal Vespa Club Pisa, destinata a chiudere in grande stile la stagione 2026 del Settore Storico del Vespa Club Italia con la collaborazione di Confesercenti e del CCN di Pisa nel week-end di sabato 17 e domenica 18 ottobre ospitato nella città della Torre.

Un evento che si preannuncia ricco di fascino, partecipazione e sorprese, capace di richiamare appassionati, collezionisti e cultori della storica due ruote Piaggio da numerose località italiane e persino dall’estero. Sono già 65 gli iscritti alla manifestazione, un numero significativo che testimonia il grande interesse suscitato dall’iniziativa e il prestigio che il concorso sta assumendo nel panorama vespistico nazionale.

Gli equipaggi arriveranno da numerose realtà, tra cui Lido di Comacchio, Milano, Gemona del Friuli, Lucca, Firenze, Pisa, Assisi, Torino, Budapest, Viterbo, Roma con il gruppo Vespa nel Tempo, Santa Marinella, Rosciolo dei Marsi, Valdelsa, Recanati, Massa e Pontedera. Una partecipazione importante che conferma come la passione per la Vespa sappia superare ogni confine geografico, unendo generazioni e territori nel segno della storia, dell’eleganza e dell’amicizia.

A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento sarà la presenza dei massimi esponenti del vespismo italiano. Tra gli ospiti annunciati figurano Leonardo Pilati, presidente del Vespa Club Italia, Luigi Fisinghelli, conservatore del Registro Storico, Mauro Canestrini, presidente del Vespa World Club, oltre a numerosi commissari del Registro Storico provenienti dal Centro e Nord Italia. Presenze di assoluto rilievo che conferiscono alla manifestazione un’importanza particolare e rappresentano un riconoscimento per il lavoro svolto dal Vespa Club Pisa.

A sottolineare il clima di entusiasmo che accompagna i preparativi è Paolo Lazzerini, presidente del Vespa Club Pisa, impegnato insieme ai suoi collaboratori nell’organizzazione dell’evento: “L’attesa è sempre più alta e continuiamo a ricevere richieste e manifestazioni di interesse da parte di tanti curiosi e appassionati. Aver raggiunto 65 iscritti, con equipaggi provenienti da tante città italiane e anche dall’estero, è per noi motivo di grande soddisfazione. È la dimostrazione che questa manifestazione ha saputo suscitare entusiasmo e attenzione nel mondo vespistico“.

Lazzerini evidenzia inoltre l’importanza delle personalità che prenderanno parte alla giornata: “La presenza dei massimi rappresentanti del vespismo italiano, a partire dai presidenti del Vespa Club Italia e del Vespa World Club, insieme al conservatore e ai commissari del Registro Storico, conferisce a questo appuntamento un valore davvero speciale. È un segnale di grande attenzione verso il nostro evento e uno stimolo a fare sempre meglio“.

Particolare attenzione è riservata all’organizzazione, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’esperienza piacevole e indimenticabile: “Stiamo lavorando intensamente, curando ogni minimo dettaglio, affinché la manifestazione possa incontrare il gradimento di tutti. Vogliamo che ogni equipaggio si senta protagonista di una giornata speciale, nella quale la bellezza delle Vespa storiche si unisca all’eleganza, alla convivialità e al piacere di stare insieme. Abbiamo preparato anche diverse sorprese, dedicate agli equipaggi e alle donne che saranno presenti, ma preferisco non anticipare nulla: sarà bello scoprirle direttamente durante l’evento“.

Tra le curiosità più significative spicca anche la partecipazione internazionale di Eszter Bandzi, vespista ungherese appartenente al Vespa Club Budapest, che ha scelto proprio Pisa per condividere questa esperienza con gli appassionati italiani: “La presenza di Eszter Bandzi, che arriverà da Budapest per partecipare al nostro concorso, ci rende particolarmente felici”, prosegue Lazzerini. “È una bellissima testimonianza di quanto la passione per la Vespa riesca a unire persone di nazionalità diverse. Sapere che una vespista ungherese abbia scelto di raggiungere Pisa per vivere insieme a noi questa giornata è un motivo di orgoglio e dimostra il richiamo che l’iniziativa sta ottenendo anche oltre i confini nazionali. Il nostro desiderio è che tutti possano tornare a casa portando con sé un bellissimo ricordo di Pisa e del Vespa Club Pisa. Al di là del concorso e dei riconoscimenti, il successo più grande sarà vedere tanti appassionati condividere una giornata di festa, amicizia ed eleganza. Per noi sarà il modo migliore per celebrare la conclusione della stagione storica 2026“.

Il programma. La manifestazione prenderà il via sabato 17 ottobre con l’accreditamento dei partecipanti, previsto dalle 10 presso l’Hotel Galilei. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, è in programma l’accompagnamento e la preparazione dei veicoli e dell’abbigliamento dei partecipanti in Piazza Garibaldi. Alle 15.30 spazio al saluto delle autorità e alla sfilata dei costumi storici della città di Pisa, seguita alle 16 dall’inizio del concorso di eleganza, con la giuria chiamata a valutare i partecipanti. La giornata si concluderà alle 18 con la votazione della giuria e la premiazione finale, mentre alle 20:00 è prevista la cena di gala presso l’Hotel Galilei.

Domenica in Piazza dei Miracoli. La seconda giornata in programma domenica 18 ottobre, porterà le Vespa in uno degli scenari più suggestivi di Pisa. Dalle 9:30 è infatti prevista l’esposizione dei veicoli storici in Piazza dei Miracoli. Alle 10:30 sarà il momento dell’esibizione di “Vespa” come negli anni ’60, per rievocare l’atmosfera e lo stile di un’epoca che ha contribuito a trasformare lo scooter italiano in un vero e proprio fenomeno di costume. La manifestazione proseguirà alle 13:00 con il buffet e i saluti finali. Un omaggio alla Vespa e alla cultura italiana.

“Vespa in Vetrina – Concorso di Eleganza” sarà un’occasione per ammirare mezzi storici, valorizzare la cura dei dettagli, l’originalità e l’armonia degli abbinamenti, ma anche per riscoprire quello spirito di amicizia e condivisione che da sempre contraddistingue il mondo dei Vespa Club. Il conto alla rovescia è dunque iniziato e Pisa si prepara ad accogliere una manifestazione che promette di lasciare il segno.

Last modified: Ottobre 15, 2026