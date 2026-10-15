Ottobre è il mese della prevenzione e, da Ottica Claro, il controllo della vista è all’avanguardia

Written by Redazione• 11:05 am• Redazionale aziende

PISA — Gli occhi racchiudono uno dei nostri cinque sensi più importanti, sono la nostro finestra sul mondo e per questo è fondamentale prendersene cura a partire da un controllo della vista, accurato e svolto da personale altamente qualificato, con tecnologia di ultima generazione: da Ottica Claro è possibile trovare tutto questo, ma anche molto di più.

di Melania Pulizzi

A partire da questo mese di ottobre, nei punti vendita Ottica Claro, in via Che Guevara 19 in località Pontasserchio e in via Pietro Nenni 6 in zona Cisanello, ti aspettano ottici e optometristi specializzati per effettuare sui tuoi occhi un controllo della vista gratuito, attraverso strumenti innovativi, così da poterti dare risposte chiare con soluzioni rapide e soprattutto confortevoli.

Gli occhiali Claro sono da 20 anni sinonimo di garanzia: interamente realizzati in Veneto dai Maestri Artigiani bellunesi del Cadore, apportano agli occhi una salute a 360° e bellezza nello stile grazie agli infiniti modelli proposti e quelli che tu stesso potrai andare a realizzare seguendo esclusivamente i tuoi gusti e i lineamenti del tuo viso.

I professionisti che operano in Ottica Claro non consentono che i tuoi occhi passino in secondo piano: i corsi di formazione che effettuano a rigorosa scadenza, permettono loro di venire a conoscenza di nuovi traguardi da parte della ricerca scientifica visiva che, attraverso i servizi esclusivi marcati Claro, possono portarli a conoscenza del cliente, incentivandolo ad eseguire un controllo periodico essenziale, che per la frenesia quotidiana tende generalmente a rimandare o a dare per scontato. Per questo, un ultimo arrivato in casa Claro è proprio il “visore di realtà aumentata” che permette di capire come si muovono i tuoi occhi, in modo da consigliarti delle lenti che ti diano la gioia di avere davanti a te un campo visivo perfetto.

Il nostro modo di vedere è sempre in evoluzione, basti pensare all’uso che facciamo tutti i giorni dei dispositivi elettronici, a partire dal cellulare, dal pc, dal tablet o dalla tv.. schermi davanti ai quali 15 anni stavamo molto meno. Ma non solo: pensiamo anche ai disagi che apportano le luci durante la guida, abbagliamento, bruciore, stanchezza e secchezza oculare; tutti sintomi che grazie ad una lente adatta potrebbero essere evitati. E anche su questo Claro è pronto a stupirci, con il lancio di un nuovo materiale di lente che consente di dare alle persone una visione più nitida, trasparente e protetta.

Come dicevamo, Ottica Claro è tutto questo e anche molto di più: se vuoi sapere come sta la tua vista, recati nei suoi moderni ed accoglienti punti vendita, per scoprire tutti i servizi a disposizione e farti catturare dalla visione di Claro.

Last modified: Ottobre 15, 2026