“Connessioni”, torna la reunion degli Alumni dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 11:14 am• Attualità, Attualità, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

Il 27 novembre al Pala Todisco una serata con Federico Pecchia, Nicola Messina, Giovanna Maina e I Sacchi di Sabbia

SAN GIULIANO TERME – Una serata per ritrovarsi, condividere esperienze e creare nuovi legami a partire dagli anni trascorsi all’università. Torna per il secondo anno consecutivo “Connessioni”, la reunion delle laureate e dei laureati dell’Università di Pisa, in programma venerdì 27 novembre, dalle 18 alle 22.30, al Pala Todisco di San Giuliano Terme.

A condurre l’incontro sarà Federico Pecchia, speaker di Radio Deejay, attore e laureato in Economia all’Ateneo pisano. Sul palco dialogherà con il naturalista e divulgatore Nicola Messina, con i protagonisti del progetto “Sulle ali dell’amicizia” — Andrea Battelli, Michele Corfini, Tommaso Fanucci, Guglielmo Landi, Camilla Raffaeta e Stefano Pinarelli — e con Giovanna Maina, professoressa associata di Storia del cinema all’Università di Torino.

Spazio anche al teatro con I Sacchi di Sabbia, la compagnia formata dagli Alumni Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri e Vincenzo Illiano. Per festeggiare i trent’anni di attività, la compagnia si racconterà attraverso il video-documentario “Più verve non serve”, disponibile su RaiPlay, in un dialogo con l’Alumnus Ico Gattai e il regista Davide Barbafiera.

Dopo l’apericena, pensata per favorire incontri e nuove conoscenze, la serata si concluderà con il DJ set di Giovanna Maina.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito Alumni Unipi. Per raggiungere il Pala Todisco è disponibile anche un servizio gratuito di condivisione dei passaggi attraverso la piattaforma FAHRPOOL.

Last modified: Ottobre 15, 2026