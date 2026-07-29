Venerdì 31 luglio a Montopoli presso la sede del comitato di zona in via san Giovanni 24 convegno dei Riformisti il Distretto Industriale pisano

Written by Redazione• 1:34 pm• Montopoli in Val d'Arno

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del P.S.I. Pisa sull’appuntamento di Venerdì 31 luglio alle ore 18 a Montopoli presso la sede del comitato di zona in via san Giovanni 24 convegno dei Riformisti il Distretto Industriale pisano

“Il P.S.I. elabora la risposta di fronte a una diffusa convinzione sulla ineluttabilità del declino produttivo della Toscana dell’area vasta costiera e della provincia di Pisa. Per troppo tempo la politica si è arroccata su due posizioni ideologiche e speculari, entrambe perdenti: da un lato l’ambientalismo dei “no a tutto”, che rischia di desertificare le nostre fabbriche; dall’altro un produttivismo cieco, che ignora ogni limite e guarda solo alle richieste dei mercati globali e dei profitti senza costruire un Domani. Noi rifiutiamo questa finta scelta tra ambiente e lavoro a cui contrapponiamo la “Sostenibilità Praticabile”. L’ecologia, l’innovazione tecnologica e l’autonomia energetica non sono vincoli burocratici, ma i soli strumenti che abbiamo per difendere il lavoro, i salari e le imprese di questo territorio. Il Distretto del Cuoio: Nel Valdarno Inferiore la transizione ecologica ha un costo che non può gravare solo sulle concerie. Le nostre imprese spendono cifre importanti in energia e depurazione. La nostra linea è chiara: la Regione Toscana lo Stato Centrale e L’Europa devono aiutare a sostenere questi costi con bandi efficaci. Al contempo, i grandi brand del lusso che sfilano a Parigi e Milano non possono pretendere la pelle “green” a costo zero: devono co-investire nella nostra depurazione. La tracciabilità e il passaporto digitale del prodotto sono i nostri alleati contro la concorrenza sleale. Il Polo Piaggio e la Robotica: Pontedera può portare avanti a una rivoluzione vera La diversificazione nella robotica e nei veicoli autonomi con Piaggio Fast Forward dimostra che il nostro territorio può costruire il futuro, grazie alla vicinanza con l’eccellenza scientifica della Scuola Superiore Sant’Anna“.

“L’alta tecnologia deve servire a radicare la Piaggio in Valdera, non a tagliare posti di lavoro. La nostra proposta politica è un grande accordo di territorio per il reskilling negoziato con i sindacati: l’operaio tradizionale deve essere accompagnato a diventare il professionista meccatronico di domani della fabbrica 4.0. L’Industria Alimentare: Realtà come la BiancoForno, Amadei, Martelli dimostrano che la provincia di Pisa sa fare industria alimentare mantenendo la qualità della nostra tradizione artigianale. Dobbiamo sostenere l’esperienze nell’efficientamento dei loro forni industriali altamente energivori, spingendo per parchi fotovoltaici sui tetti e packaging interamente riciclabili, creando “Distretti del Cibo” che valorizzino l’agricoltura toscana. La Geotermia come Motore Energetico: Tutto questo sistema sta in piedi solo se risolviamo il problema delle bollette. E la risposta ce l’abbiamo sotto i piedi, in Alta Val di Cecina. La geotermia di Larderello deve smettere di essere vissuta solo come una servitù o un asset nazionale. Deve diventare un vantaggio competitivo a chilometro zero per le nostre imprese. Il calore residuo della terra, bassa entalpia, e l’energia elettrica prodotta devono alimentare direttamente, a tariffe agevolate, le concerie del Valdarno e i poli alimentari della Valdera. Sosteniamo una geotermia di nuova generazione, ecologicamente inattaccabile grazie alle migliori tecnologie di filtraggio, ma capace di generare ricchezza per il territorio“.

“Su alcuni punti ci sono sensibilità diverse all’interno del centro sinistra. C’è chi teme l’impatto ambientale della geotermia o delle concerie, e c’è chi teme l’impatto occupazionale della robotica, ma la forza di uuna coalizione di governo riformista di cultura socialista sta nella capacità di governare la complessità, non di fuggirla. Dimostreremo che la provincia di Pisa non ha paura del futuro: il “saper fare” pisano non scompare, si evolve, si digitalizza, si rinnova con nuove sensibilità sociali ma resta il cuore pulsante della Toscana“, conclude la nota.

Last modified: Luglio 29, 2026