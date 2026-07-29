Written by Luglio 29, 2026 1:54 pm Cascina, Eventi/Spettacolo, Politica

Casa di cura di Navacchio, Cascina Rossa torna in piazza contro la chiusura

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CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Cascina Rossa.

Un presidio davanti al Palazzo comunale di Cascina per chiedere il rinnovo della convenzione e garantire la continuità della Casa di cura di Navacchio. L’iniziativa, promossa da Cascina Rossa, è in programma venerdì 31 luglio alle 15, in concomitanza con la seduta del Consiglio comunale.

Secondo quanto riferito dal movimento, la chiusura della struttura, inizialmente prevista per il 1° luglio, sarebbe stata posticipata prima al 20 luglio e successivamente al 6 agosto, anche grazie alla mobilitazione avviata con una petizione, una raccolta firme e diversi presidi.

Cascina Rossa chiede il rinnovo definitivo della convenzione tra Asl Toscana nord ovest, Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Misericordia, ritenuta indispensabile per mantenere un servizio di riferimento per il territorio compreso tra Cascina e Pisa.

«Non possiamo permetterci di perdere 26 posti letto e 20 posti di lavoro», affermano i promotori, sollecitando il sindaco Michelangelo Betti e la Giunta comunale a prendere pubblicamente posizione per la salvaguardia della struttura e per il rifinanziamento della convenzione da parte della Regione Toscana.

La mobilitazione punta inoltre a riaprire il confronto sulla gestione pubblica dei servizi sociosanitari e sulla tutela dei livelli occupazionali.

Last modified: Luglio 29, 2026
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