Settimana Europea della Mobilità, Autolinee Toscane punta su accessibilità e sostenibilità

Written by Redazione• 10:48 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- “Mobilità per tutti” è il tema della Settimana Europea della Mobilità 2026, dedicata a sistemi di trasporto accessibili, inclusivi, sicuri, sostenibili ed economicamente alla portata di ogni persona.

Autolinee Toscane traccia il bilancio delle iniziative avviate dal 2021 per rinnovare il trasporto pubblico regionale. Sul fronte dell’accessibilità, dal 2022 è attivo un tavolo permanente con associazioni delle persone con disabilità, enti e portatori d’interesse. Tra il 2024 e il 2025 gli utenti dei servizi dedicati sono aumentati del 32%, mentre il tempo necessario per prenotare il trasporto delle persone a mobilità ridotta è sceso da 72 a 48 ore, con l’obiettivo di arrivare a 24.

Sul versante tecnologico, il sistema di pagamento contactless Tip Tap ha superato i 30 milioni di transazioni. L’app “at bus” ha raggiunto 2,5 milioni di download, il Travel Planner registra circa 3 milioni di richieste al mese e più di un milione di utenti è iscritto ai servizi di informazione. Restano comunque attivi biglietterie, infopoint e punti di assistenza sul territorio.

Prosegue anche il rinnovo della flotta: l’età media degli autobus passerà da circa 14 a 6 anni. L’introduzione dei mezzi elettrici consentirà, secondo le stime aziendali, di evitare ogni anno l’emissione di circa 3.700 tonnellate di anidride carbonica, 22,1 tonnellate di ossidi di azoto e 0,7 tonnellate di PM10.

Autolinee Toscane gestisce una rete di oltre 13mila chilometri, distribuita su circa 23mila chilometri quadrati di territorio regionale. L’obiettivo è garantire il diritto agli spostamenti anche nei piccoli comuni, nelle aree montane e nei territori più periferici, riducendo le disuguaglianze nell’accesso a scuola, lavoro, cure e servizi.

Dal 18 al 20 settembre l’azienda sarà inoltre presente al Sotto Gamba Game di San Vincenzo, con uno spazio informativo dedicato all’accessibilità del trasporto pubblico e ai servizi per le persone a mobilità ridotta.

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Last modified: Settembre 16, 2026