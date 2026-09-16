Pontedera saluta padre Michael Mary Okolo: dal Comune una targa di ringraziamento

Written by Redazione• 12:08 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Il Comune di Pontedera ha salutato e ringraziato padre Michael Mary Okolo, che ha concluso il proprio incarico come guardiano del Convento di Santa Maria Assunta e San Francesco.

Durante una breve cerimonia nella sala consiliare, l’assessore Alessandro Puccinelli gli ha consegnato una targa con cui l’Amministrazione esprime «profonda gratitudine per la sua presenza, il suo servizio e il suo prezioso impegno a favore della comunità».

All’incontro hanno partecipato anche il proposto di Pontedera don Piero Dini e il vicario del Convento padre Andrea Massi.

Puccinelli ha ricordato il lavoro svolto da padre Michael sul territorio e il rapporto costruito con tante persone, sempre «con gioia e letizia». Il religioso ha ricambiato i ringraziamenti, definendo il periodo trascorso a Pontedera «un’esperienza vissuta in mezzo alla gente» e ricordando l’umanità, l’entusiasmo e «l’amicizia che porterò nel mio cuore».

Last modified: Settembre 16, 2026