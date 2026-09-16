Mantova – Pisa: i precedenti al “Martelli”

Written by Redazione• 1:33 pm• Pisa SC

PISA – Dopo l’impegno del martedì di Coppa Italia il Pisa si rituffa nel campionato. Nel mirino la gara di Manova. Andiamo dunque a rituffarci nei precedenti tra Mantova e Pisa al “Martelli”.

di Giovanni Manenti

Pisa e Mantova si sono affrontatein 12 occasioni, senza però mai incontrarsi nella Massima Divisione nonostante che il due Club vantino rispettivamente 8 e 7 partecipazioni, visto che i periodi migliori nella Storia delle due Società non hanno combaciato, risalendo agli anni ’60 per i biancorossi ed agli anni ’80 per i nerazzurri, mentre 7 sono i confronti in Serie B e 5 quelli fra Serie C1 e C2..

Ciò ha determinato, dopo un primo confronto tra i Cadetti nella stagione 1946-’47, che le due formazioni si affrontassero per tre occasioni in Serie C nel successivo decennio, prima di tornare a duellare in Serie B a cavallo della fine degli anni ’60, per poi incontrarsi nuovamente in Serie C2 e C1 a cavallo del cambio di Secolo e quindi, in tempi più recenti, ancora fra i Cadetti, Campionati che hanno determinato per ben quattro circostanze – Serie C 1958-’59, Serie B 1965-’66 e 1970-’71 e Serie C1 2004-’05 – la Promozione del Mantova ed in sole due – Serie C2 1998-’99 e Serie B 2024-’25 – quella del Pisa..

Il computo totale delle riferite 12 sfide andate in scena sino ad oggi parla di un bilancio sostanzialmente in parità, con una leggera supremazia del Mantova che può vantare 9 successi a fronte di 8 affermazioni dei nerazzurri e 7 pari, – ed una curiosa assoluta parità nel computo delle reti, con 27 a testa – ma con una netta disparità rispetto al “fattore campo” che fa da padrone avendo riferimento ad entrambe le contendenti, basti pensare che all’ombra della Torre Pendente i nerazzurri hanno subito una sola battuta d’arresto (peraltro datata ad inizio marzo 1955 in Serie C per 0-1) rispetto a 6 vittorie e 5 pareggi, mentre tale bilancio si ribalta allorché si esamina l’esito delle gare svoltesi in terra lombarda, dove i Virgiliani si sono imposti in 8 occasioni a fronte di due pari ed altrettante affermazioni ospiti, l’ultima delle quali risalente all’ultima occasione, vale a dire ad inizio dicembre 2024, con un 3-2 deciso da Moreo, dopo che il Pisa si era portato avanti 2-0 con le reti in avvio di Angori e Lind, salvo essere provvisoriamente raggiunto da una doppietta di Mancuso. .

Per quanto, infine, concerne le gare andate in scena al “Danilo Martelli” – il cui dettaglio riportiamo in calce – relativamente al solo Campionato di Serie B vi è da dire che, nonostante il Mantova possa vantare 4 vittorie rispetto ad un pari e due affermazioni ospiti, queste ultime si sono verificate in due delle tre ultime trasferte dei nerazzurri, con il primo successo in assoluto dei nerazzurri ottenuto il 22 settembre 2007 con rete di Castillo e, circostanza che speriamo possa essere beneaugurante, anche in quella occasione si era alla quinta giornata ed il Pisa aveva 6 punti in Classifica, frutto come oggi di due vittorie ed altrettante sconfitte, ed anche allora i biancorossi ci precedevano in Classifica da imbattuti.

LA PARTITA DA RICORDARE: tornato in Serie B a 13 anni di distanza dall’ultima occasione, il Pisa affida la conduzione tecnica a Gian Piero Ventura, approntando un organico che ha specie in attacco le maggiori novità con un trio formato dal bielorusso Vitali Kutuzov, reduce da una deludente stagione al Parma, dall’argentino José Ignacio Castillo, al suo secondo Torneo Cadetto dopo un Campionato nelle file del Frosinone, e dal 20enne Alessio Cerci, in prestito dalla Roma.

Nonostante qualche dubbio circa le potenzialità della rosa, il Pisa parte bene, andando ad espugnare all’esordio il “San Nicola” di Bari con una doppietta di Castillo, anche se poi cade in casa 0-1 contro il Frosinone, salvo riscattarsi andando a vincere anche al “Dino Manuzzi” contro il Cesena, con Kutuzov e Cerci a ribaltare il vantaggio iniziale dei padroni di casa siglato da Mezavilla, che nel successo mercato di gennaio approda proprio in maglia nerazzurra.

I facili entusiasmi sono però smorzati dalla successiva, pesante sconfitta interna per 0-3 con il Brescia, così che il Pisa sembra assumere la veste della “bella incompiuta” allorché, sabato 22 settembre 2007, si reca al “Danilo Martelli” per affrontare un Mantova partito con il piede giusto, avendo collezionato 8 punti nelle prime quattro giornate ed ancora imbattuto, con due vittorie ed altrettanti pari al proprio conto.

Un banco di prova pertanto importante, per la formazione di Mister Ventura, che difatti soffre le iniziative dei biancorossi locali durante la prima frazione di gioco, ma proprio in chiusura della stessa, un rilancio profondo di Raimondi da poco oltre metà campo raggiunge Castillo appostato poco dentro l’area di rigore sul lato sinistro, con l’attaccante argentino a colpire di prima intenzione con un tocco di sinistro che manda il pallone in fondo al sacco per il punto che decide l’incontro, mentre per “Nacho” non si tratta altro che di un altro tassello verso la quota di 21 centro di fine stagione, che rappresenta tuttora il record nella Storia del Club nerazzurro nel Torneo Cadetto.

Riepilogo gare Mantova – Pisa in Serie B al “Dino Martelli” (4 vittorie Mantova, un pari e 2 vittorie Pisa):

06.10.1946 – 3.a giornata: Mantova – Pisa 1-1(14’ Madini; 27’ Loni)

14.11.1965 – 11.a giornata: Mantova – Pisa 2-0 (6’ Pellizzaro, 85’ Tomeazzi)

19.04.1970 – 30.a giornata: Mantova – Pisa 4-1 (20’ Danova, 65’ Blasig, 82’ e 86’ De Cecco; 62’ Rampanti)

20.09.1970 – 1.a giornata: Mantova – Pisa 2-0 (16’ Toschi, 69’ rig. Blasig)

22.09.2007 – 5.a giornata: Mantova – Pisa 0-1 (43’ Castillo)

14.11.2008 – 14.a giornata: Mantova – Pisa 2-1 (10’ Godeas, 59’ Tarana; 36’ rig. Genevier)

07.12.2024 – 16.a giornata: Mantova – Pisa 2-3 (28’ e 54’ Mancuso; 8’ Angori, 12’ Lind, 66’ Moreo)

Last modified: Settembre 16, 2026