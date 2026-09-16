PisaBrickArt, alla Leopolda due giorni dedicati alle costruzioni in mattoncini

Written by Redazione• 11:47 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 19 e domenica 20 settembre torna alla Stazione Leopolda di Pisa PisaBrickArt, manifestazione dedicata alle costruzioni in mattoncini, organizzata da OrangeTeam LUG con il patrocinio del Comune. L’ingresso è gratuito: apertura sabato dalle 12.00 alle 19.00 e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

La XII edizione proporrà diorami, set da collezione e creazioni originali, con città in miniatura, ambientazioni fantasy e fantascientifiche e collezioni vintage. In programma anche laboratori creativi, sfide di costruzione a tempo, percorsi con veicoli radiocomandati, giochi da tavolo e un’area Duplo per i bambini fino a quattro anni.

Sabato sarà celebrato il Batman Day, mentre nelle due giornate sarà proposta la proiezione “LEGO®, una passione senza età!”, con Andrea Montuori e la partecipazione del doppiatore Carlo Valli.

I bambini e i ragazzi dai 5 ai 13 anni potranno partecipare gratuitamente al concorso “Cosa farò da grande”, consegnando una propria costruzione sabato o entro le 13.00 di domenica. Le premiazioni si terranno domenica pomeriggio.

I visitatori potranno inoltre votare la propria opera preferita e partecipare alla “Caccia alla Minifigure Nascosta”. Presenti anche stand e un’area ristoro.

FOTO EDIZIONE 2025.

Last modified: Settembre 16, 2026