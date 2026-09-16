Sasso Pisano torna al 1204 con la rievocazione “Castellum Saxi”

Written by Redazione• 10:09 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Domenica 20 settembre Sasso Pisano farà un tuffo nel Medioevo con “Castellum Saxi – AD 1204, il Patto di Fedeltà e Sottomissione dinanzi ai Priori di Volterra”, rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco “La Fumarola” con il patrocinio del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

Al centro della manifestazione sarà il solenne giuramento di fedeltà al Comune di Volterra del 1204, con il reinsediamento del vescovo-feudatario secondo un cerimoniale documentato dell’epoca.

La giornata inizierà alle 10.00 con il mercato artigianale dedicato ai mestieri perduti. Il programma comprende mangiari di strada medievali, una visita guidata all’area geotermica dei Lagoni e incontri con lo storico Jacopo Paganelli e lo scrittore di romanzi storici Ugo Nasi, ospitati nell’ex Caserma dei Carabinieri.

Ad animare il borgo saranno inoltre i Cavalieri di Ildebrandino, gli sbandieratori e tamburini, le danzatrici e uno spettacolo di fuoco. La manifestazione si concluderà con un banchetto medievale.

«Vi aspettiamo per condividere una giornata dedicata alla nostra storia, alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio – dichiara la presidente della Pro Loco Gianna Gianneschi – e per riscoprire, attraverso la rievocazione, le radici del nostro borgo».

Last modified: Settembre 16, 2026