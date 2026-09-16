Pisa, viabilità modificata nel fine settimana: chiudono Ponte di Mezzo e i lungarni

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PISA- Modifiche temporanee alla viabilità nel centro di Pisa da venerdì 18 a domenica 20 settembre, in occasione della Notte Bianca dello Sport e delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità. I provvedimenti interesseranno soprattutto i lungarni e i ponti cittadini, con chiusure al traffico e divieti di sosta con rimozione coatta.

Sabato 19 settembre, per la Notte Bianca dello Sport, dalle 13.30 alle 24.00 saranno chiusi Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti tra piazza XX Settembre e via delle Belle Donne, Lungarno Pacinotti tra via Curtatone e Montanara e piazza Garibaldi e Lungarno Mediceo tra piazza Garibaldi e piazza Mazzini. Chiuso anche Lungarno Galilei, con accesso consentito ai soli residenti.

I divieti di sosta scatteranno dalle 11.00 alle 24.00 su Lungarno Pacinotti e Lungarno Mediceo. Su Lungarno Galilei e Lungarno Gambacorti resteranno invece in vigore dalle 11.00 di sabato alle 13.00 di domenica.

Domenica 20 settembre, dalle 8.00 alle 14.00, per il Mini Duathlon e la Colazione sul Ponte saranno chiusi Ponte di Mezzo, Lungarno Gambacorti, tra piazza XX Settembre e via delle Belle Donne, e Lungarno Galilei, dove potranno transitare soltanto i residenti.

Ulteriori chiusure temporanee sono previste venerdì 18 settembre. Dalle 9.00 alle 14.00 la circolazione sarà interrotta al passaggio dei partecipanti alla corsa Escape from the Tower, da piazza del Duomo fino a Camp Darby. Dalle 9.30 alle 12.00 sono previste sospensioni temporanee lungo il percorso del corteo ciclistico del Bike to Work Day, con partenza da piazza dei Cavalieri.

Il Comune invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica e alle variazioni previste nelle diverse fasce orarie.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 16, 2026