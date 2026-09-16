DevItalia cerca 16 tecnici in Toscana: selezioni aperte anche a giovani e apprendisti

Written by Redazione• 12:31 pm• Pisa, Attualità

PISA- Il Gruppo DevItalia avvia una nuova campagna di selezione per inserire 16 risorse tecniche nelle proprie strutture operative in Toscana. La ricerca è promossa attraverso le società DevItalia Telecomunicazioni, DevTec Impianti Elettrici Industriali e Agestel Reti – Telecomunicazioni.

Tre i profili richiesti: impiantisti di telecomunicazioni, addetti al cablaggio e alla realizzazione e manutenzione delle reti in fibra ottica; tecnici informatici, destinati all’installazione e all’assistenza presso i clienti; elettricisti senior e junior, per interventi su impianti industriali e professionali.

Le selezioni sono rivolte sia a professionisti con esperienza sia a giovani e apprendisti da formare direttamente sul campo. L’obiettivo è rafforzare la presenza operativa del gruppo in Toscana e offrire nuove opportunità occupazionali nei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica, delle reti e degli impianti elettrici.

Per candidarsi è necessario inviare il curriculum a cv@devitalia.it, indicando l’area di interesse tra Fibra/Cablaggi, Informatico ed Elettricista. Informazioni al numero 050 3811211.

Last modified: Settembre 16, 2026