Uragano lancia “Caos Perfetto”: un brano viscerale tra amore “vintage” e sonorità moderne

Written by admin• 7:22 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

“Dicono che per fare musica bisogna seguire le mode , io ho deciso di rimanere me stessa”: la sfida della cantautrice pisana Uragano

PISA – Il panorama musicale italiano si accende oggi con una nuova voce d’autore. È uscito venerdì 9 gennaio a mezzanotte su tutte le piattaforme di streaming e nei digital store “Caos Perfetto”, il primo singolo della giovane cantautrice pisana conosciuta come Uragano. Il brano è distribuito da ADA Music Italy, la divisione di Warner Music dedicata agli artisti indipendenti.

di Antonio Tognoli

L’origine del nome: una storia scritta sulla pelle. Dietro il nome Uragano c’è una storia profonda: “Nasce dal riflesso di chi mi ha voluto bene e vedeva in me una forza travolgente sotto tanti aspetti, capace di entrare nella vita degli altri proprio come un uragano», spiega l’artista. «È un nome che mi ha inseguito ovunque, diventando la mia identità. Sono quel tipo di persona che ama vivere come se non ci fosse un domani e che cerca di mantenere il sole dentro nonostante gli ostacoli che ci presenta la vita ogni giorno. Portare ciò che sono sul palco è anche una dedica a chi ha creduto in me ancor prima che ci credessi io“.

Un team d’eccellenza dietro il progetto. Per il suo debutto, Uragano ha collaborato con nomi di spicco della scena italiana. Il brano è frutto del lavoro creativo tra l’artista e il cantautore toscano Francesco Guasti (già terzo classificato a Sanremo Giovani e protagonista di The Voice). La produzione artistica è stata affidata a Davide Gobello, chitarrista e produttore che vanta collaborazioni con pilastri della musica italiana come Riccardo Cocciante, Noemi, Fabrizio Moro e Il duo Indie-Pop toscano ”Legno“.

L’ispirazione: da una frase online al “Caos Perfetto”. Tutto è nato per caso, navigando online: “Sono stata rapita dalla frase “Vorrei spiegarti cosa si prova”. In quel momento è scattato qualcosa: quelle parole erano la chiave per dare voce a ciò che sentivo. È incredibile come poche parole su uno schermo possano diventare il motore di una canzone». Uragano canta un amore vero, simile a quello delle foto dei nonni, lontano dal concetto “usa e getta” di oggi: «Ho capito che amare significa soprattutto negoziare ogni giorno con i difetti dell’altro. La vita a due è un disordine totale, ma quando resiste a tutte le stagioni diventa un Caos Perfetto. Non credo nelle favole, credo in chi trova stabilità e resiste se ne vale la pena, ma soprattutto rifiuto l’idea che l’amore sia destinato all’insuccesso“.



Un’anima in bilico tra due epoche. Uragano si definisce un’anima in bilico: “La mia scrittura è Indie-Pop, ma per le melodie ho un debole per il cantautorato di una volta. Ho voluto unire sonorità “ vecchia scuola “ a una produzione moderna e fresca. Il mio obiettivo non è scalare le classifiche seguendo le mode del momento, ma emozionare e rimanere nel tempo. Racconto pezzi della mia vita perché so di non essere l’unica a vivere sulle montagne russe; la musica serve a non sentirsi soli. A me la musica ha salvato e vorrei che le mie canzoni fossero un rifugio anche per gli altri“.

Il video: un Jazz Club galleggiante sul Tevere. È uscito anche il videoclip ufficiale, girato in un suggestivo Jazz Club galleggiante a Trastevere: “Un location che riflette l’anima del brano”. Il racconto visivo si spacca in due: Uragano al pianoforte nel presente e flashback girati con una vecchia Coolpix per restituire la grana dei ricordi. “Proprio perché ho conosciuto il caos, oggi so apprezzare il perfetto“, conclude l’artista, che ha già in cantiere un intero album di nuovi capitoli da raccontare.

Dove ascoltare e seguire Uragano. Il singolo “Caos Perfetto” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music e molte altre). Il videoclip ufficiale è visibile sul canale YouTube dell’artista. Per restare aggiornati sul percorso di Uragano e sui prossimi capitoli del suo diario musicale, è possibile seguirla sui suoi canali social ufficiali digitando @iosonouragano

Last modified: Gennaio 11, 2026