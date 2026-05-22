Carlo Modica entra in Consiglio comunale con La città delle Persone

Written by Redazione• 1:21 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale Carlo Modica in occasione del suo ingresso ufficiale in Consiglio comunale, nel gruppo consiliare de La città delle persone.

Carlo Modica entra ufficialmente nel Consiglio comunale di Pisa nel gruppo La città delle Persone, subentrando a Gianluca Gionfriddo.

«Considero far parte di questo Consiglio un privilegio, che mi impegno a onorare ogni giorno con responsabilità, impegno e dedizione», ha dichiarato Modica, che ha voluto ringraziare il consigliere uscente: «Raccolgo il testimone di Gianluca Gionfriddo e lo ringrazio per il lavoro svolto con competenza, passione e attenzione ai bisogni reali della comunità. Le parole di stima espresse in aula testimoniano il valore del suo contributo».

Un ringraziamento anche ai consiglieri Paolo Martinelli ed Emilia Lacroce: «Il loro impegno e la loro energia sono contagiosi e sono certo che insieme faremo un grande lavoro».

Nel suo intervento Modica ha spiegato l’approccio con cui affronterà il nuovo incarico: «Entro in Consiglio con l’idea che Pisa debba essere davvero una città delle persone: inclusiva, attenta ai diritti, capace di innovare e di valorizzare le proprie risorse, ascoltando le diverse anime che la compongono».

Il nuovo consigliere ha inoltre sottolineato il valore del confronto politico e istituzionale: «Mi impegnerò per un’opposizione rigorosa nella difesa delle nostre priorità, ma anche costruttiva e aperta al dialogo, quando ci saranno progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita a Pisa».

In conclusione, Modica ha richiamato alcuni dei temi che ritiene prioritari per la città: dal socio-sanitario ai trasporti, dal diritto alla casa alla valorizzazione del patrimonio pubblico, fino al rapporto con università e ricerca «per trasformare l’avanzamento scientifico in innovazione concreta, sviluppo economico e sostenibilità».

Last modified: Maggio 22, 2026