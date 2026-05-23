Written by Maggio 23, 2026 7:34 am Pisa SC

Tanti auguri a Mehdi Leris

HomePisa SCTanti auguri a Mehdi Leris

PISA – Oggi è il compleanno di Mehdi Pascal Marcel Leris. Il centrocampista nerazzurro e della nazionale dell’Algeria, di nazionalità francese naturalizzato algerino, compie 28 anni, essendo nato a Mont-de-Marsan (Francia) il 23 maggio 1998 

        di Maurizio Ficeli 

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Maggio 23, 2026
Previous Story
Sono 24 i giocatori a disposizione di Hiljemark
Next Story
Immobile dell’ex Marconi di San Miniato. Angori: “La Provincia sta cercando risorse per la demolizione, in attesa chiediamo un maggior presidio delle forze dell’ordine”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti