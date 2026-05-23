Tanti auguri a Mehdi Leris

Written by Redazione• 7:34 am• Pisa SC

PISA – Oggi è il compleanno di Mehdi Pascal Marcel Leris. Il centrocampista nerazzurro e della nazionale dell’Algeria, di nazionalità francese naturalizzato algerino, compie 28 anni, essendo nato a Mont-de-Marsan (Francia) il 23 maggio 1998

di Maurizio Ficeli

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore nerazzurro i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e sportivi per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Maggio 23, 2026