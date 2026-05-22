Sono 24 i giocatori a disposizione di Hiljemark

Written by Redazione• 7:37 pm• Pisa SC

PISA – Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per la gara Lazio-Pisa in programma sabato 23 maggio (ore 20.45) allo Stadio Olimpico e valida per la 38esima giornata della Serie A Enilive 2025/26.

Tornano dalla squalifica Bozhinov e Loyola. La squadra nerazzurra dovrà fare a meno di capitan Antonio Caracciolo squalificato, oltre a Marin che la scorsa settimana ha salutato il pubblico pisano, Tramoni, Coppola, Denoon e Lorran.

# 1 – Adrian SEMPER

# 2 – Rosen BOZHINOV

# 3 – Samuele ANGORI

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 7 – Mehdi LERIS

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Henrik MEISTER

# 11 – Juan CUADRADO

# 12 – Nicolas ANDRADE

# 14 – Ebenezer AKINSANMIRO

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Rafiu DUROSINMI

# 19 – Samuel ILING-JUNIOR

# 20 – Michel AEBISCHER

# 21 – Isak VURAL

# 22 – Simone SCUFFET

# 23 – Calvin STENGS

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 35 – Felipe LOYOLA

# 36 – Gabriele PICCININI

# 39 – Raul ALBIOL

# 42 – Brando BETTAZZI

# 81 – Filip STOJILKOVIC

Last modified: Maggio 23, 2026