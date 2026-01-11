L’Effemeride Pisana dell’11 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:45 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Domenica 11 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 16:59, le ore di luce solare sono 9 e 09 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 320mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Battesimo di Gesù

L’atto battesimale cui si sottopose Gesù è ricco di simbolismo e fu segno, per il cristianesimo, del nuovo modo di concepire l’essere “figli di Dio”, cioè essere compartecipi con Cristo della gioia del Padre, attraverso lo Spirito Santo. Gesù, innocente da ogni colpa, volle avvicinarsi alla folla sul Giordano, per ricevere anche lui il Battesimo da Giovanni. Questo al fine di essere solidale con quei penitenti, che erano alla ricerca della salvezza dell’anima e santificare con la sua presenza l’atto stesso. I Padri della Chiesa hanno detto che Gesù, scendendo nelle acque del Giordano, ha idealmente santificato le acque di tutti i Battisteri. Con questo gesto, Egli ha istituito il Battesimo, il cui rito consiste nell’abluzione accompagnata dalla formula trinitaria: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. La materia del Battesimo è l’acqua, simbolo della purificazione dell’anima. Esso può essere applicato “per immersione”; per “infusione”, cioè acqua versata sulla testa del battezzato; “per aspersione”. Il Battesimo, primo dei sette Sacramenti, cancella il peccato originale e le colpe commesse fino al giorno in cui si riceve, rimette tutte le pene, rende il battezzato partecipe della grazia di Dio, capace della fede, membro della Chiesa, e gli imprime il carattere indelebile di cristiano. Con la cerimonia del Battesimo si impone al battezzato il nome, in genere cristiano, scelto dai genitori. La festa del Battesimo di Gesù, è occasione per riflettere sul valore del Sacramento. Gesù ci dice nel Vangelo di san Marco: “Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato” (Marco 16:16).

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della parità sul lavoro

Giornata internazionale del dire grazie

Festa della repubblica in Albania

Giorno dell’unità del Nepal

La citazione del giorno:

Il denaro è come il letame che non serve se non è sparso. (Francis Bacon)

E’ accaduto l’11 gennaio nel mondo:

49 a.C. – Cesare varca il Rubicone

1693 – Terremoto del Val di Noto: la Sicilia orientale (soprattutto il Val di Noto) viene colpita da un terremoto che causerà circa 60.000 vittime

1822 – Fondazione della Cassa di Risparmio di Venezia, prima cassa di risparmio in Italia

1846 – Inaugurazione del ponte ferroviario di collegamento fra Venezia e la terraferma

1879 – Inizia la guerra anglo-zulu

1908 – Viene creato il Grand Canyon National Monument

1919 – Al Teatro alla Scala di Milano un gruppo composto da arditi e futuristi guidati da Benito Mussolini e Filippo Tommaso Marinetti contesta, durante un discorso pubblico, l’ex ministro socialista Leonida Bissolati impedendogli di parlare. La contestazione non venne ostacolata dalle forze dell’ordine presenti

1922 – Primo utilizzo dell’insulina per trattare il diabete in un paziente umano

1935 – Amelia Earhart è la prima donna a volare in solitaria dalle Hawaii alla California

1944 – Verona: fucilazione di Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi, condannati a morte per aver sfiduciato Mussolini nella seduta del Gran consiglio del 25 luglio 1943

1946 – Enver Hoxha fonda la Repubblica Popolare d’Albania e ne diviene il presidente

1948 – L’Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala, decine di italiani rimasti a vivere nell’ex-colonia italiana vennero trucidati in un’imprevista esplosione di violenza da parte dei somali

1955 – Fondazione della Autobianchi

1963 – Con l’uscita di Please Please Me i Beatles si fanno conoscere su scala nazionale

1973 – Inizia il processo agli “scassinatori” del Watergate

1980 – Nigel Short, 14 anni, è il più giovane giocatore di scacchi a ottenere il titolo di maestro internazionale

1991 – Il Congresso statunitense autorizza l’intervento militare di attacco nei confronti dell’Iraq nella Guerra del Golfo In Lituania, inizia la serie di tre giornate di protesta nota come eventi di gennaio che vede contrapposti i manifestanti indipendentisti e i sovietici che tentano di ripristinare la propria autorità sul territorio baltico

1996 – Il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito Santino di Matteo, viene ucciso da esponenti mafiosi

2002 – Il governo degli Stati Uniti d’America apre un campo di prigionia nella base della Baia di Guantánamo per detenere prigionieri con l’accusa di terrorismo

La frase del giorno di Frate Indovino:

A tempo vien quel che Dio manda

Nati l’11 gennaio:

DOMENICO GHIRLANDAIO

Pittore italiano

α 11 gennaio 1449 ω 14 gennaio 1494

MASSIMO LOPEZ

Attore, comico e showman italiano

α 11 gennaio 1952

NICOLETTA ORSOMANDO

Storica annunciatrice tv italiana

α 11 gennaio 1929 ω 21 agosto 2021

IL PARMIGIANINO

Pittore italiano

α 11 gennaio 1503 ω 24 agosto 1540

Deceduti l’11 gennaio:

AMBROSE BIERCE

Scrittore e giornalista statunitense

α 24 giugno 1842 ω 11 gennaio 1914

GALEAZZO CIANO

Politico e diplomatico italiano

α 18 marzo 1903 ω 11 gennaio 1944

FABRIZIO DE ANDRÉ

Cantautore italiano

α 18 febbraio 1940 ω 11 gennaio 1999

ANITA EKBERG

Attrice svedese

α 29 settembre 1931 ω 11 gennaio 2015

MARIANGELA MELATO

Attrice italiana

α 19 settembre 1941 ω 11 gennaio 2013

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

