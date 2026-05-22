Pisa Wine Week. Il primo evento dedicato al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa

Written by Redazione• 2:19 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Una settimana dedicata al vino e alla cultura enogastronomica delle Terre di Pisa. Un calendario di eventi diffusi che unisce degustazioni, cene, musica, incontri e momenti di approfondimento, coinvolgendo cantine, ristoranti, associazioni e luoghi simbolo della città.

Saranno sette giorni tutti da gustare e degustare quelli della nuovissima Pisa Wine Week, la rassegna che da domenica 31 maggio a domenica 7 giugno celebra i vini delle Terre di Pisa, la cucina locale e i protagonisti del territorio. Un appuntamento organizzato dal Consorzio Vini Doc Terre di Pisa e Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa, la collaborazione di Fipe-Confcommercio, Fisar Pisa Delegazione Storica e Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa.

“Siamo davvero felici di veder nascere una manifestazione capace di unire eventi già consolidati nel tempo con tante novità – spiega la presidente del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini – l’idea era proprio quella di unire la filiera del vino e della ristorazione in un evento che auspichiamo possa diventare un marchio riconosciuto e una destinazione turistica, a partire da questo anno zero dove abbiamo investito in un’importante campagna digitale con ottimi risultati”.

“Siamo veramente soddisfatti ed orgogliosi: la Pisa Wine Week è il risultato concreto della partnership che abbiamo siglato nel 2024 con il Consorzio Vini Doc Terre di Pisa – afferma il direttore generale Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli – un progetto all’insegna della qualità che nasce da una bellissima intuizione di Sandro Antonelli e che rappresenta una strada maestra da seguire per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”.

“La Pisa Wine Week rappresenta un’occasione preziosa per raccontare e valorizzare il nostro territorio. La tavola e il vino diventano strumenti autentici di narrazione, capaci di trasmettere storia, identità, tradizioni e cultura. Manifestazioni come questa contribuiscono a vivacizzare il territorio, creando attrattività e nuove opportunità. Un appuntamento che consente di partire con il piede giusto per promuovere una visione del territorio che si racconta attraverso i sapori, la convivialità e la qualità delle nostre produzioni” dichiara l’assessora alla Cultura della Regione Toscana Cristina Manetti.

“Un’iniziativa importante perché valorizza le eccellenze del nostro territorio e si inserisce pienamente nel quadro delle manifestazioni legate alla storia della città. Questa prima edizione si colloca perfettamente in questo contesto storico e culturale, contribuendo a promuovere le eccellenze locali e a far conoscere il valore del territorio attraverso i suoi prodotti tipici” le parole dell’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

“La Pisa Wine Week debutta con la sua prima edizione come una settimana interamente dedicata al vino e alla cultura enogastronomica. Ogni giornata propone un modo diverso di vivere il vino con un ricco calendario di eventi diffusi che, coinvolgendo i ristoranti di tutta la provincia, punta a valorizzare il legame tra i vini del Consorzio Vini Terre di Pisa e la ristorazione, con una suggestiva conclusione nella Cena sul Ponte a Pisa. Come Camera di Commercio, sosteniamo con convinzione questo format che si inserisce all’inizio del Giugno Pisano, il momento di massima attrattività e visibilità per la nostra area. Il vino è senza dubbio uno degli alfieri più autorevoli del brand ‘Terre di Pisa’ e siamo certi che questa sinergia allargata tra produttori, mondo della ristorazione e istituzioni sia la strada giusta per valorizzare le nostre eccellenze dal calice alla tavola, accrescendo la competitività dell’intero tessuto economico” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione la presidente Fipe-Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, la prof.ssa Francesca Venturi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa, il sommelier della delegazione storica Fisar Pisa Dario Pantani, l’Area manager e Area corporate Toscana Nord-Ovest di Unicredit Matteo Migliarini, i ristoratori Sandro Antonelli (Ristorante Poldino e ambasciatore della Doc Terre di Pisa), Mario Masoni (Osteria In Domo), Carlo Traina (Ristorante La Panacea) e Franco Sagliocco (Portofranco L’Enoteca)

Non un singolo appuntamento, ma un percorso da vivere giorno dopo giorno: dal calice alla tavola, dal confronto professionale alla scoperta del territorio. Ogni appuntamento della Pisa Wine Week nasce per valorizzare un legame: quello tra i vini del Consorzio Vini Terre di Pisa, la cucina locale, i luoghi e le aziende che rendono riconoscibile questo territorio. Dalle degustazioni agli incontri con i produttori, dalle cene nei ristoranti selezionati agli eventi in città, la settimana invita a scoprire Pisa attraverso un racconto fatto di sapori, persone e identità.

La Pisa Wine Week propone location diverse ed esperienze diverse, ma con un unico filo conduttore: il piacere di scoprire la produzione enologica di punta della provincia di Pisa e vivere il vino e attraverso degustazioni, musica, cene con i produttori, incontri di approfondimento e appuntamenti conviviali nei luoghi della città.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 31 MAGGIO

I Pisani Più Schietti – XXVI Edizione

Ore 11-20; Arsenali Repubblicani

XXXVI edizione della mostra-mercato e degustazione dedicata ai vini delle colline pisane. Un viaggio tra oltre 20 cantine pisane, degustazioni illimitate, sapori del territorio e storie autentiche da scoprire.

Organizzatori: I Pisani più Schietti e Fisar, con il contributo di Unicredit.

Ticket e info su www.ipisanipiuschietti.it

LUNEDÌ 1 GIUGNO

Cantina Jazz

Ore 19.30 apertura buffet – Ore 20.30 Cantina Jazz; Stazione Leopolda

Una serata multisensoriale che unisce jazz dal vivo, degustazione e racconto del territorio. Un percorso pensato per “degustare la musica e ascoltare il vino”, attraverso abbinamenti tra sonorità jazz e caratteristiche sensoriali delle diverse tipologie della DOC Terre di Pisa.

Organizzatori: Cantina Jazz e Associazione Musicale Sinestesica, con Ais – Delegazione di Pisa, Del Carlo Catering, Enomacelleria Lo Scalco e Salumificio Rosi, con il contributo di Unicredit.

Ticket e info su www.cantinajazz.com

MERCOLEDÌ 3 – GIOVEDÌ 4 GIUGNO

Sapori e Storie delle Terre di Pisa: non è una semplice cena

Ore 20-23; Ristoranti selezionati del territorio

16 ristoranti del territorio per una cena accompagnata dai vini del Consorzio Terre di Pisa. La Pisa Wine Week entra nei ristoranti del territorio con una serata dedicata all’incontro tra cucina locale e vini delle Terre di Pisa. Ogni ristorante aderente ospita una cantina abbinata, trasformando la cena in un’esperienza fatta di sapori, racconti, abbinamenti e incontro diretto con i produttori.

Le cene si svolgono direttamente presso i ristoranti aderenti. Per informazioni, disponibilità e prenotazioni è possibile contattare il ristorante di riferimento.

Le Colombaie&Podere Borgaruccio

Le Colombaie Country Resort – via Gaetano Donizetti 4/a Ponsacco (Pi)

La Cambusa&Azienda Agricola Castelvecchio

Ristorante La Cambusa – Località Belvedere 30 Santo Pietro Belvedere (Capannoli – Pi)

L’Osteria del Poeta&Badia di Morrona

L’Osteria del Poeta – via Francesca Sud 248 Santa Maria a Monte (Pi)

La Panacea&Villa Saletta

Ristorante La Panacea – strada Provinciale Vicarese 2 Ghezzano (San Giuliano Terme – Pi)

L’Artilafo&Fattoria Uccelliera

Ristorante L’Artilafo – via San Martino 33 Pisa

La Pergoletta&I Giusti e Zanza

Ristorante La Pergoletta – via delle Belle Torri 40 Pisa

Osteria In Domo&Fattoria di Varramista

Osteria In Domo – via Santa Maria 129 Pisa

Poldino&Podere Spazzavento

Ristorante Poldino – località Cascine Vecchie 13 Pisa

La Tortuga&Marina Romin

Trattoria La Tortuga – via Lucchese 33/a Pisa

Ristorante San Bernardo&Azienda Agricola degli Azzoni Avogadro Carradori

Ristorante San Bernardo – Località San Bernardo 1 Calci (Pi)

Papaveri&Papere e Podere Pellicciano

Ristorante Papaveri&Papere – via Dalmazia 159 San Miniato (Pi)

ColMare&Fattoria Fibbiano

Ristorante ColMare – via Padre Agostino da Montefeltro 24/a Marina di Pisa

Portofranco&Tenuta di Ghizzano

Portofranco L’Enoteca – via Maiorca 95 Marina di Pisa

Country Club Boccadarno&Azienda Agricola Vallorsi

Osteria Sottosella Country Club Boccadarno – via Scoglio della Meloria 55 Marina di Pisa

La Vecchia Cascina&Azienda Agricola Pietro Beconcini

Ristorante La Vecchia Cascina – via San Biagio 68 Pisa

Osteria Sentieri&Podere La Chiesa

Osteria Sentieri – via IV Novembre 6 San Miniato (Pi)

VENERDÌ 5 GIUGNO

Il Futuro del Vino: orientarsi tra sostenibilità, cambiamenti climatici e comunicazione

Ore 9-13; Sala Ricci Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest sede di Pisa

Un incontro del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell’Università di Pisa dedicato al futuro del vino tra sostenibilità, innovazione e nuove sfide del settore. Modera la Prof.ssa Francesca Venturi

Evento gratuito realizzato con il contributo di Unicredit.

SABATO 6 GIUGNO

Il Borgo di Cisanello

Ore 18-22.30; Via San Biagio n. 70 – Cisanello

Il Borgo di Cisanello si trasforma in un percorso tra vino, sapori del territorio e musica dal vivo. Un’occasione informale e piacevole per vivere la Pisa Wine Week anche attraverso il gusto della condivisione. La Vecchia Cascina e In Fienile vi aspettano per una serata da vivere tra degustazioni, convivialità e atmosfere all’aperto, in un percorso enogastronomico che partirà dalla Piazza del Borgo di Cisanello proseguendo per Via del Fienile.

Info su: www.pisawineweek.it

DOMENICA 7 GIUGNO

La Cena sul Ponte

Ore 19 ingresso – Ore 20 inizio Cena; Ponte di Mezzo

Il gran finale della Pisa Wine Week con la celebre Cena sul Ponte di Mezzo tra cucina pisana, vini Terre di Pisa e l’atmosfera unica dei Lungarni al tramonto.

Last modified: Maggio 22, 2026