Porta a Lucca, al via il completamento dell’impianto idrovoro

Written by Redazione• 4:23 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Investimento da 1,15 milioni di euro per la sicurezza idraulica del quartiere pisano

PISA – Proseguono a Pisa i lavori per il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca, intervento finanziato per 1,15milioni di euro con fondi ministeriali nell’ambito del Dpcm 18/06/2021 “Interventi volti alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico”. L’opera, realizzata dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, rappresenta un intervento strategico per la salvaguardia idraulica dell’omonimo quartiere di Porta a Lucca. Si prevede che l’intervento sarà completato entro ottobre 2026.

«Con l’impianto idrovoro di Porta a Lucca, Pisa rafforza una delle sue difese più importanti contro il rischio idraulico – hanno detto il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il sottosegretario alla presidenza, Bernard Dika – . È un’opera che guarda ai momenti più critici, quando la capacità di risposta del sistema fa la differenza per la sicurezza di un intero quartiere. L’investimento porterà più capacità di sollevamento, telecontrollo e continuità di funzionamento anche in caso di blackout: elementi decisivi per proteggere famiglie, attività e spazi pubblici».

«Ringrazio il Consorzio di Bonifica per questo importante intervento che consegna alla città una nuova idrovora, la nona sul territorio comunale, a servizio della parte nord di Pisa – ha detto Michele Conti, sindaco di Pisa -. Un’opera strategica che rafforza ulteriormente la sicurezza idraulica della nostra città e che si inserisce nel lavoro più ampio dell’amministrazione comunale, che riguarda anche la parte sud del territorio, con interventi concreti di prevenzione e gestione del rischio idraulico nei quartieri di San Giusto San Marco. Pisa è una città d’acqua, costruita intorno all’Arno e al suo delta, un territorio straordinario ma che richiede attenzione costante, manutenzione e capacità di programmazione. Investire sulla sicurezza idraulica significa proteggere famiglie, imprese, quartieri e garantire il futuro della nostra comunità».

«Si tratta di un tassello fondamentale nel percorso di rafforzamento della sicurezza idraulica del territorio pisano – dichiara il presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, Maurizio Ventavoli –. Potenziare l’impianto idrovoro di Porta a Lucca significa aumentare la capacità di risposta del sistema durante gli eventi meteorologici più intensi, garantendo maggiore protezione ai cittadini e alle attività del quartiere. La presenza del gruppo elettrogeno consentirà inoltre di mantenere operativo l’impianto anche in situazioni di emergenza».

Attualmente l’impianto è dotato di due elettropompe sommergibili con portata di circa 500 litri al secondo e due con portata di circa 2.000 litri al secondo oltre a uno sgrigliatore. Il progetto prevede l’installazione di un’ulteriore elettropompa sommergibile da circa 2.000 litri al secondo, che porterà la capacità complessiva di sollevamento fino a 7.000 litri al secondo e di un gruppo elettrogeno in grado di garantire il funzionamento di tre elettropompe anche in caso di assenza di energia elettrica. Inoltre, è prevista la modifica dei quadri elettrici per il collegamento del gruppo elettrogeno e l’avviamento delle pompe, il rifacimento della strada di accesso all’impianto e di parte del piazzale e l’implementazione del sistema di telecontrollo delle apparecchiature.

La presentazione del cantiere per il completamento dell’impianto idrovoro di Porta a Lucca si tiene nell’ambito della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione (16-24 maggio): promossa da Anbi nazionale e giunta alla 26ª edizione, quest’anno è dedicata al tema “L’acqua coltiva la pace“, a sottolineare il valore strategico dell’acqua come elemento necessario per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e la cooperazione tra territori. La Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nonché di Unarga (Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agroambientali); TGR RAI ha concesso la media partnership.

Last modified: Maggio 22, 2026