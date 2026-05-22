Maria Chiara Carrozza torna alla Scuola Sant’Anna per presentare il libro “Quanto vale la conoscenza”

Written by Redazione• 1:49 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Lunedì 25 maggio alle ore 17.30, nell’Aula Magna della sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in piazza Martiri della Libertà 33, Maria Chiara Carrozza presenterà il suo ultimo libro “Quanto vale la conoscenza. Cinque lezioni per la ricerca del futuro”, pubblicato da Egea.

Per l’ex rettrice della Scuola Sant’Anna si tratta di un ritorno nell’Ateneo che ha guidato dal 2007 al 2013. Oggi docente all’Università di Milano-Bicocca, Carrozza è stata anche Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca nel governo Letta e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il volume affronta il tema del valore della conoscenza in un’epoca segnata dall’intelligenza artificiale, dalle crisi globali e dalle profonde trasformazioni scientifiche e tecnologiche. Attraverso una riflessione che intreccia ricerca, istituzioni e responsabilità pubblica, il libro invita a interrogarsi sul ruolo del sapere nella società contemporanea e sui rischi legati alla sua marginalizzazione.

All’incontro interverranno il rettore della Scuola Sant’Anna Nicola Vitiello e il preside della Classe di Scienze Sociali Alberto Di Minin. Dialogheranno con l’autrice anche Luca Tognari e Salvatore Dipersia, allievi di Medicina della Scuola Superiore Sant’Anna.

L’appuntamento si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Per informazioni: segreteriarettorato@santannapisa.it

FOTO TRATTA DA WIPIEDIA

Last modified: Maggio 22, 2026