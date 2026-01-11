Written by Gennaio 11, 2026 7:56 am Pisa SC

Primavera 2. Pisa-Cosenza 0-1. Terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Innocenti

PISA – Terza sconfitta consecutiva per il Pisa Sc che cede al Cosenza (0-1) al Pagni di Peccioli. A decidere la contesa la rete di Barbagallo al minuto 68.

La squadra di Innocenti scivola così al quarto posto a quota 22 punti in compagnia di Spezia e Ternana. L’Empoli vittoriosa ad Avellino (2-0) allunga il passo in vetta, inseguita dal Pescara che espugna Monopoli (2-0) e rimane in scia ad un solo punto di distacco.

PISA SC – COSENZA 0-1

PISA SC: Luppichini, Conti Bacciardi (64′ Mazzantini), Malfatti, Bendinelli (90′ Lenzoni), Casarosa, Vivace (64′ Ribechini), Cenerini (77′ Barsacchi), Novak (64′ Mainardi), Battistella, Tosi. A disposizione. Raigi, Guizzo, Miglianti, Capitanini, Menicucci, Checcacci. Allenatore Innocenti.

COSENZA. Le Rose, Valente, Agrelli, Manfredi (87′ Caruso), Curatelo, Fazio (63′ Martino), Perfetti, Cotroneo, Barbagallo (77′ Trentinella), Randazzo (87′ Pisano), Musacchio. A disposizione. Mollo, Brusco, Perri, Novello, Innocentini. Allenatore Gatto.

ARBITRO. Gianpasquale Tedesco di Battipaglia. Assistenti. Ginanneschi-D’Andrea.

RETE. 68′ Barbagallo

NOTE. Ammoniti Vivace, Valente. Recupero 0′ pt; 4′ st.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

