Immobile dell’ex Marconi di San Miniato. Angori: “La Provincia sta cercando risorse per la demolizione, in attesa chiediamo un maggior presidio delle forze dell’ordine”

Written by Redazione• 11:50 am• Pisa, Attualità, Attualità, Politica, San Miniato

SAN MINIATO – “Per la demolizione dell’edificio del vecchio liceo Marconi in Via Catena a San Miniato serve all’incirca 1 milione di euro, e come ente provinciale ci stiamo adoperando per rintracciare lo stanziamento necessario. Nelle more della definizione e realizzazione degli interventi suddetti, l’Amministrazione provinciale sta comunque provvedendo ad adottare misure finalizzate alla chiusura e alla messa in sicurezza degli accessi all’edificio. E in questa ottica ho scritto personalmente anche alla Prefettura di Pisa chiedendo con urgenza un rafforzamento dei controlli e della vigilanza presso l’ex plesso scolastico“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

“Un incremento della presenza delle Forze dell’Ordine, unitamente a pattugliamenti più frequenti, appare necessario al fine di scoraggiare ulteriori atti illeciti, prevenire possibili incidenti e restituire alla cittadinanza un adeguato senso di sicurezza. Inoltre è da segnalare che l’Amministrazione Provinciale è in possesso di uno studio tecnico che evidenzia la necessità di procedere alla demolizione del fabbricato e alla contestuale messa in sicurezza del versante sul quale insiste l’immobile, quale intervento propedeutico alla successiva realizzazione di un nuovo edificio ad uso scolastico. Nelle prossime settimane è nostra intenzione, infatti, fare chiarezza sulla razionalizzazione del patrimonio scolastico superiore esistente a San Miniato di cui la stessa Provincia di Pisa è proprietaria ed ente competente“, conclude il Presidente Angori.

Last modified: Maggio 23, 2026