Università di Pisa, spettacolo teatrale su Harriet Taylor Mill e John Stuart Mill per la Giornata dei diritti delle donne

Written by Redazione• 12:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Martedì 10 marzo, dalle 13 alle 15, ai Giardini della Biblioteca di Storia e Filosofia dell’Università di Pisa (via Pasquale Paoli 9) andrà in scena l’“intervista impossibile” a Harriet Taylor Mill e John Stuart Mill, dal titolo “Donne, economia e libertà”. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale dei diritti delle donne. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nell’Aula Magna Storica del Palazzo La Sapienza.

Lo spettacolo, a metà tra pièce teatrale e riflessione economico-politica, è tratto dal testo pubblicato da MicroMega e mette in luce il pensiero del filosofo John Stuart Mill, tra i primi sostenitori dell’emancipazione femminile, e il ruolo fondamentale della moglie Harriet Taylor Mill nel suo percorso intellettuale.

L’evento è organizzato dal Teaching and Learning Center dell’Università di Pisa, dal Laboratorio Teatro Didattico di Ateneo (LTDA) e dal CUG – Comitato Unico di Garanzia.

Ad aprire l’incontro saranno Renata Pepicelli, delegata del rettore per gli studi di genere e le politiche di promozione dell’uguaglianza, e Mario Morroni, autore del testo. Sul palco gli interpreti Cristina Menini, Samuele Passaro ed Eleonora Pfanner, con la cura di Patrizia Pasqui e Claudio Benvenuti.

Last modified: Marzo 6, 2026