Casciana Terme, concerto al Teatro Verdi per i 150 anni dalla nascita di Manuel de Falla

Written by Redazione• 12:08 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Sabato 7 marzo alle ore 18 il Teatro Verdi di Casciana Terme ospiterà il concerto sinfonico “De Falla 150”, evento dedicato al 150° anniversario della nascita del compositore spagnolo Manuel de Falla.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart”, diretta dal giovane maestro Alfredo Stillo, con la partecipazione del soprano spagnolo Mely Zafra.

Il programma propone alcune tra le pagine più celebri del compositore andaluso: la Suite n.1 da “El sombrero de tres picos” (Il cappello a tre punte) e “El amor brujo” (L’amore stregone), due opere molto amate dal pubblico internazionale. In apertura saranno eseguite anche le Danse di Claude Debussy.

Il concerto vuole rendere omaggio a uno dei grandi protagonisti della musica iberica, capace di fondere le tradizioni popolari della sua Andalusia con le innovazioni musicali europee del primo Novecento, dall’impressionismo di Debussy alle raffinate orchestrazioni di Ravel.

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro (intero) e 5 euro (ridotto) sulla piattaforma Liveticket e presso la biglietteria del teatro. La serata si annuncia come un viaggio musicale tra i colori e le atmosfere della Spagna.

Last modified: Marzo 6, 2026