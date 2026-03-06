Cascina, a La Città del Teatro una serata tra dialogo e scena con “I Persiani” di Eschilo

Written by Redazione• 12:23 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Una serata dedicata al teatro antico e alla riflessione contemporanea è in programma giovedì 12 marzo a La Città del Teatro di Cascina, con un doppio appuntamento rivolto a studenti universitari e cittadini.

Si parte alle 18.30 con l’incontro “Dritto e Rovescio”, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e la compagnia I Sacchi di Sabbia. L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti, propone un confronto sulle origini del teatro occidentale e sul suo ruolo nella società di oggi.

Interverranno Silvio Castiglioni (attore e filosofo), Giovanni Guerrieri (attore e regista), Eva Marinai (storica del teatro dell’Università di Pisa) e Andrea Taddei (antropologo del mondo antico dell’Università di Pisa).

Alle 21.00, nella Sala Margherita Hack, andrà invece in scena lo spettacolo “I Persiani”, la tragedia più antica giunta fino a noi, scritta da Eschilo. L’opera racconta la sconfitta persiana nella battaglia di Salamina dal punto di vista dei vinti, offrendo una prospettiva che continua a interrogare il presente.

Lo spettacolo vede protagonista Silvio Castiglioni, con regia e spazio scenico de I Sacchi di Sabbia, traduzione dal greco di Francesco Morosi, la voce di Marina Mulopulos, il sound design di Gianmaria Gamberini e una canzone finale interpretata da Simone Bettin.

Dopo il lavoro dedicato ad Aristofane con La commedia più antica del mondo, la compagnia prosegue così il suo percorso di ricerca sulle origini del teatro, tra mito, storia e nuove chiavi di lettura.

Lo spettacolo ha una durata di 70 minuti e il biglietto unico costa 11 euro.

Per informazioni: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it.

